Ponosni deda se oglasio: Boba Živojinović ne krije sreću zbog rođenja unuke

Aleksandra Prijović porodila se danas u jednoj privatnoj beogradskoj klinici, gde je stigla u pratnji supruga Filipa Živojinovića.
Ovo je prva devojčica u porodici Živojinović, posle dužeg vremena, budući da Boba Živojinović ima tri sina, a i prvi unuk je dečak.
Porodica ne krije sreću zbog rođenja devojčice, koja je dobila predivno ime.
- Hvala vam na čestitkama, želim svima sve najbolje – poručio je Boba, koji ne krije sreću što je postao unuk jedne prelepe devojčice.
