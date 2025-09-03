Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ponosni deda se oglasio: Boba Živojinović ne krije sreću zbog rođenja unuke

Autor: | 03/09/2025

Aleksandra Prijović porodila se danas u jednoj privatnoj beogradskoj klinici, gde je stigla u pratnji supruga Filipa Živojinovića.

Ovo je prva devojčica u porodici Živojinović, posle dužeg vremena, budući da Boba Živojinović ima tri sina, a i prvi unuk je dečak.

Porodica ne krije sreću zbog rođenja devojčice, koja je dobila predivno ime.

- Hvala vam na čestitkama, želim svima sve najbolje – poručio je Boba, koji ne krije sreću što je postao unuk jedne prelepe devojčice.

Redakcija Boško Karanović
