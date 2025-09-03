Prelepa Grkinja je devojka Vase Micića, tek napunila 20 godina, a on je poprilično stariji od nje

Košarkaši Srbije osvojili su bronzu na tek završenim Olimpijskim igrama ali šou su ipak ukrale njihove lepše polovine koje su bile najglasnija i najvernija podrška.

I dok su svi pisali o Nataliji Jokić, Teodori Avramović, devojka Vasilija Micića je vešto izbegavala objektive znatiželjnijih medija. Profimedia

Nakon veličanstvenog dočeka u Beogradu i čuvenog balkona organizovana je velika proslava u prestižnom prestoničkom restoranu, gde su se okupili svi Olimpijci s lepšim polovinama.

Poglede svih prisutnih ukrala je devojka Vasilija Micića, Marikeli Congu, koja je zablistala u uskoj, elegantnoj, crnoj haljini i ravnim salonkama.

Košarkaš je izabranicu držao za ruku cele večeri, a posebno mu je prijalo što je lepa, javnosti nepoznata devojka dobila niz komplimenata na račun svog izgleda.

Marikeli je studentkinja nautičkih studija, a bavi se i PR-om od 2018. godine, promoterka je i žurki širom Atine. Na Instagramu i TikToku ukupno ima više od 200.000 pratilaca.

Lepa Grkinja je veoma mlada, tek je nedavno proslavila 20. rođendan, a tada je par i ozvaničio vezu kada se Vasa pojavio na rođendanskoj žurki. M. A./ATAImages









