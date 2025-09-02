Ni poraz na terenu, ni povreda: Ovo je najveći strah Alekse Avramovića

Najveći strah Alekse Avramovića
Košarkaška reprezentacija Srbije odlično je startovala na Evropskom prvenstvu u Rigi, sa tri uzastopne pobede. Na poslednjoj odigranoj utakmici, protiv Češke, Aleksa Avramović bio je MVP.
Završio je kao najbolji strelac sa 14 poena, a usput je i bio nadomak dabl-dabl učinka jer je imao osam asistencija. Najdominantniji bio je u poslednjem kvartalu, gde je i stigao do većine svojih poena.
Naše momke sa tribina prate i njihove supruge, a među njima je i Teodora Avramović, sa kojom je Aleksa u braku od 2022. godine.
Simpatični košarkaš, visok 1,93 m, ima odličnu komunikaciju sa predstavnicima “sedme sile”, a u intervjuima priča otvoreno o svom životu, odrastanju u Čačku, pobedama i porazima na terenu..
Iako bi mnogi pomislili da mu je kao i svakom sportisti “noćna mora” poraz ili, daleko bilo, povreda, Aleksa Avramović u podkastu “Naiviciterana” iskreno je priznao da ga nešto drugo mnogo više plaši.
- Najveći strah? Bez premca – ajkula. Kada bi ih video... - kazao je Aleksa, pa dodao da mu ne priželjkuje ni bliski susret sa zmijama.
- Ne bih voleo da vidim pitona, ili tamo neku anakondu. Ali, ajkule su na prvom mestu. Kad smo na moru, ženi uvek kažem: Plivaj do bova, nikad dalje. Ja u Jadranskom moru plivam do bova, u druim morima ni ne plivam. Bazen je idealan.
Aleksa Avramović u poslednjih nekoliko godina igrao je za Partizan, CSKA iz Moskve i Dubai, a sada je otkrio kako provodi slobodne dane.
- Ja sam totalno drugačija osoba na odmouru, nego na terenu. I u životu, generalno, imam višak energije. Međutim, kad sam na moru, skroz se isključim deset dana. Čitam knjigu, popijem piće, ne radim ništa. Bukvalno uživam.
