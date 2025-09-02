Ostaju lepe uspomene: Preminuo osnivač “Sedmorice mladih”, bolest je bila jača

Preminuo osnivač “Sedmorice mladih”

Ljubiša Milić, jedan od osnivača “Sedmorice mladih”, preminuo je danas u 86. godini, saopštila je njegova porodica. Prema rečima njegovog prijatelje i kolege, Jove Radovanovića, poslednjih meseci borio se sa kancerom pluća. Youtube Screenshot

Milić je rođen u Kragujevcu 1939. godine, a u Beograd se preselio kada je upisao studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu. U muzičkoj školi “Josip Slavenski” usavršio je sviranje trombona.

Ansambl “Sedmorica mladih” osnovan je 29. septembra 1959. godine u Beogradu. Prvu postavu činili su Nebojša Dančević, Milutin Vasković, Ljubiša Stošić, Branislav Todorović, Zoran Zarije Raković, Ljubiša Milić i Vladislav Vasilić. On je 1966. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći, a na njegovo mesto u grupi došao je Jova Radovanović.

Snimili su brojne ploče i televizijske emisije, nastupali širom Evrope i sveta, stekvaši ogromnu popularnost na jugoslovenskoj muzičkoj i zabavnoj sceni.

Upravo je Ljubiša Milić napisao aranžmane za neke od njihovih najpoznatijih pesama.

Orkestar je tokom godina dobio status istaknutih umetnika i osvojio brojne nagrade, među kojima su Zlatni beočug grada Beograda, Jugoslovenska estradna nagrada i Plaketa Beograda povodom 40 godina od oslobođenja grada. Dobitnici su brojnih priznanja i zahvalnica za humanitarne koncerte.

Orkestar "Sedmorica mladih" poslednji koncert imao je 1991. godine u Sarajevu, a zvaničnoi je prestao sa radom osam godina kasnije.

