Jelena Đoković ne želi više da ćuti: Ne verujte mi, samo posmatrajte šta se dešava...

Novak Đoković tokom noći ostvario je još jednu pobedu na US Openu nad Nemcem Janom Lenardom Štrufom u tri seta (6:3, 6:3, 6:2).

Najbolji teniser svih vremena će u četvrfinalu igrati protiv Tejlora Frica. Taj meč je na programu u utorak, 2. septembra, na rođendan njegove ćerke Tare. Photo by Valerio Pennicino/Getty Images

Tim povodom oglasila se i njegova supruga Jelena Đoković pre nešto više od sat vremena na Instagramu objavivši zanimljiv video snimak na kojem je glavna zvezda, naravno, Nole.

Naime, pre nekoliko meseci on je snimao reklamu u svom duhovitom maniru, a njegova žena sada je objavila "behind the scene" situacije sa tog pomenutog snimanja.

Dok se Novak dobro zabavljao pred kamerom i pevao omiljenu pesmu Bruna Marsa na njega je doslovno skočila Jelena zagrlivši ga obema rukama oko vrata. Uz video-snimak Jelena Đoković stavila je zanimljiv opis:

- 64 četvrfinala grenslemova i brojimo dalje. Ne verujte mi, samo posmatrajte. Ponosna sam žena!

Podsećanja radi, Nole je nedavno govorio kako mu je želja i prioritet da ove godine bude uz svoju mezimicu Taru tokom proslave njenog rođendana, ali čini se da to neće biti moguće.

Naime, kao što je poznato Đokovićevi mališani školuju se u Evropi, dok je tata trenutno u Njujorku gde grabi ka osvajanju još jednog gren slem trofeja.

Mada, koji bi lepši poklon Tara i mogla da dobije od sutrašnje tatine pobede i plasmana u polufinale američkog turnira, a kada u nedelju bude podizao trofej možda će mališani i uspeti da stignu u Ameriku i bodre oca iz sveg glasa.









