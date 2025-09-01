Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Veljko Ražnatović povređen! Oglasio se na Instagramu, oporavak će biti dug

01/09/2025

Veljko Ražnatović jedan je od naših najuspešnijih boksera koji temeljno godinama gradi karijeru ostvarujući veoma zapažene rezultate na brojnim turnirima.

Njegovi mečevi pomno se prate, a na svom putu oduvek ima bezrezervnu podršku porodice iako mama Ceca neretko se trudi da izbegava gledanje mečeva zbog stresa koji joj stvaraju tuče.

Antonio Ahel/ATAImages

 

Iako oko sebe ima tim stručnjaka i lekara koji čine sve da on bude u što boljoj formi, pre nekoliko dana osvanula je vest da je Veljko Ražnatović povređen! 

Naime, bokser je ozbiljno povredio donja leđa zbog čega je bio primoran da otkaže mečeve i potraži lekarsku pomoć.

On je, već krenuo na terapije, a fotografiju iz fizio centra podelio je sa pratiocima na Instagramu. Kako se čini, oporavak će biti bolan i dug.

Pročitajte Veljko Ražnatović doveo posebnog gosta na Marakanu zajednička fotografija ne prestaje da se komentariše

- Nažalost, zbog povrede donjih leđa neću moći da učestvujem na reviji 13. septembra u Beogradu. Čeka me period oporavka i terapija, pa se vidimo kroz konopce uskoro - poručio je Veljko Ražnatović.

U ovim izazovnim i teškim trenucima najveća podrška su mu supruga Bogdana, majka Svetlana i trojica sinova koji se ne odvajaju od tate.

Mada kako je Veljko veoma revnosan kada je reč o sportu, verujemo da će i brže od predviđenog roka ponovo stati u ring i pobeđivati protivnike.

Ata Images/F.S.

 

 

Tamara Roksandić Antonio Ahel/ATAImages
