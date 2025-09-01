Veljko Ražnatović povređen! Oglasio se na Instagramu, oporavak će biti dug

Veljko Ražnatović jedan je od naših najuspešnijih boksera koji temeljno godinama gradi karijeru ostvarujući veoma zapažene rezultate na brojnim turnirima.

Njegovi mečevi pomno se prate, a na svom putu oduvek ima bezrezervnu podršku porodice iako mama Ceca neretko se trudi da izbegava gledanje mečeva zbog stresa koji joj stvaraju tuče. Antonio Ahel/ATAImages

Iako oko sebe ima tim stručnjaka i lekara koji čine sve da on bude u što boljoj formi, pre nekoliko dana osvanula je vest da je Veljko Ražnatović povređen!

Naime, bokser je ozbiljno povredio donja leđa zbog čega je bio primoran da otkaže mečeve i potraži lekarsku pomoć.

On je, već krenuo na terapije, a fotografiju iz fizio centra podelio je sa pratiocima na Instagramu. Kako se čini, oporavak će biti bolan i dug.

Pročitajte Veljko Ražnatović doveo posebnog gosta na Marakanu zajednička fotografija ne prestaje da se komentariše

- Nažalost, zbog povrede donjih leđa neću moći da učestvujem na reviji 13. septembra u Beogradu. Čeka me period oporavka i terapija, pa se vidimo kroz konopce uskoro - poručio je Veljko Ražnatović.

U ovim izazovnim i teškim trenucima najveća podrška su mu supruga Bogdana, majka Svetlana i trojica sinova koji se ne odvajaju od tate.

Mada kako je Veljko veoma revnosan kada je reč o sportu, verujemo da će i brže od predviđenog roka ponovo stati u ring i pobeđivati protivnike. Ata Images/F.S.









