Filip Petrušev visok je 211 cm, a da mu vidite tek devojku FOTO

Ovo je devojka Filipa Petruševa

Filip Petrušev (25) na meču protiv Portugala u petak je isključen zbog nesportskog ponašanja i lične greške koju je načinio prema portugalskom igraču Diogu Britu.

Nakon diskvalifikujućeg prekršaja zbog nasilnog čina Disciplinski panel FIBA izrekao je sledeće sankcije u skladu sa FIBA propisima: suspenzija sa jedne (1) zvanične FIBA utakmice, na uslovni period od tri (3) godine, novčana kazna od 5.000 evra (pet hiljada evra).

Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images

To je bio samo jedan od udaraca za našu reprezentaciju, a onda se samo nekoliko minuta kasnije povredio i kapiten, Bogdan Bogdanović koji je sinoć napustio saigrače i uputio se ka Americi na oporavak.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde veliku podršku ima u svojoj izabranici Tiani Šumaković. Filip i Tiana već dugo su u srećnoj vezi.

Kolika mu je podrška moglo se videti prethodne godine kada je nakon spektakularnog preokreta košarkaške reprezentacije nakon kojeg je savladala reprezentaciju Australije sa rezultatom 95 : 90 i plasirala se u polufinale Olimpijskih igara.

Tiana nije mogla da obuzda emocije pa je posle završetka paklene utakmice objavila video na kome vidi koliko je emotivna, pa je plačući u ruci držala zastavu Srbije.

"Ponos," napisala je kratko na svom Instagram storiju tom prilikom.

O Tiani se ne zna mnogo, ne voli da se eksponira u javnosti, ali prema onome što objavljuje na svom profilu može se zaključiti da voli da putuje i prati modne trendove.

Nakon osvajanja bronzane medalje na OI prošle godine i posle spektakularnog dočeka ispred Starog dvora, supruga Filipa Petruševa pojavila se na večernjoj proslavi u jednom beogradskom klubu trendi odevena.

Tigrasta provokativna haljina, visoke štikle, dekolte, plava kosa i ful šminka. Međutim, ove godine podrška makar sa tribina Petruševu nedostaje s obzirom da su on i njegova izabranica nedavno postali roditelji devojčice Stasie, te je mama ostala kod kuće sa bebom.

Poznato je da je Filip Petrušev visok 211 cm, a šta mislite koliko je onda Tiana visoka?

Ivan Vučićević









