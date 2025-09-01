Filip Petrušev visok je 211 cm, a da mu vidite tek devojku FOTO

Ovo je devojka Filipa Petruševa
Filip Petrušev (25) na meču protiv Portugala u petak je isključen zbog nesportskog ponašanja i lične greške koju je načinio prema portugalskom igraču Diogu Britu.
Nakon diskvalifikujućeg prekršaja zbog nasilnog čina Disciplinski panel FIBA izrekao je sledeće sankcije u skladu sa FIBA propisima: suspenzija sa jedne (1) zvanične FIBA utakmice, na uslovni period od tri (3) godine, novčana kazna od 5.000 evra (pet hiljada evra).
To je bio samo jedan od udaraca za našu reprezentaciju, a onda se samo nekoliko minuta kasnije povredio i kapiten, Bogdan Bogdanović koji je sinoć napustio saigrače i uputio se ka Americi na oporavak.
Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde veliku podršku ima u svojoj izabranici Tiani Šumaković. Filip i Tiana već dugo su u srećnoj vezi.
Kolika mu je podrška moglo se videti prethodne godine kada je nakon spektakularnog preokreta košarkaške reprezentacije nakon kojeg je savladala reprezentaciju Australije sa rezultatom 95 : 90 i plasirala se u polufinale Olimpijskih igara.
Tiana nije mogla da obuzda emocije pa je posle završetka paklene utakmice objavila video na kome vidi koliko je emotivna, pa je plačući u ruci držala zastavu Srbije.
Pročitajte Ko je nova devojka Bogdana Bogdanovića? Podrška mu je sada najpotrebnija
"Ponos," napisala je kratko na svom Instagram storiju tom prilikom.
O Tiani se ne zna mnogo, ne voli da se eksponira u javnosti, ali prema onome što objavljuje na svom profilu može se zaključiti da voli da putuje i prati modne trendove.
Nakon osvajanja bronzane medalje na OI prošle godine i posle spektakularnog dočeka ispred Starog dvora, supruga Filipa Petruševa pojavila se na večernjoj proslavi u jednom beogradskom klubu trendi odevena.
Tigrasta provokativna haljina, visoke štikle, dekolte, plava kosa i ful šminka. Međutim, ove godine podrška makar sa tribina Petruševu nedostaje s obzirom da su on i njegova izabranica nedavno postali roditelji devojčice Stasie, te je mama ostala kod kuće sa bebom.
Poznato je da je Filip Petrušev visok 211 cm, a šta mislite koliko je onda Tiana visoka?
