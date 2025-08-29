Svi su mislili da je Saša Popović, ovaj glumac je najbolji prijatelj Žike Jakšića

Žika Jakšić pre nešto više od dva meseca hitno je hospitalizovan i u bolnici je proveo više od tri nedelje. Tek kasnije saznali smo da je razlog njegovog narušenog zdravstvenog stanja bio moždani udar.

Voditelj se danas uspešno oporavlja, svakodnevno ima vežbe sa logopedom, a nedavno se po prvi put pojavio na jednom javnom događaju. Antonio Ahel/ATAImages

Jakšićev život intrigira domaću javnost, a njegov prijatelj Mima Karadžić prisetio se kako su se provodili pre nego što se Žikino zdravlje narušilo.

- Sednemo nekad Žika i ja kod njega, pustimo neku muziku, ćutimo. Nikad on mene ne zove Mima zove me „Uvaženi“ i bude nam lepo - rekao je Mima Karadžić, a na Žikinu konstataciju da u tim trenucima isključivo piju njegovo vino glumac je otkrio:

- To vino je i najnevinije devojke bacilo na leđa. To je stih. Mi znamo da se zamislimo i to nas spašava. Vino otvara prozore u glavi tako da razum može lako da odleti.

Podsećanja radi, nakon Žikinih zdravstvenih problema oglasila se i njegova matična kuća "Grand" produkcija sa obrazloženjem situacije koju niko nije mogao ni da sanja:

- Naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno nalazi na bolničkom lečenju, nakon što mu je iznenada pozlilo! Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i oseća se dobro. Lekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtevan i stresan. Zorana Mandic/ATAImages

U ovom trenutku, najvažnije je da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te vas molimo da poštujete njegovu privatnost i omogućite mu da se u potpunosti posveti svom zdravlju, kako bi se što pre vratio svakodnevnom normalnom životu - saopštili su iz Granda tada.

Nedavno se i on pojavio pred kamerama i otkrio da se sada ponovo sjajno oseća ali da je proces oporavka dug te da ne želi da ubrzava sve što je neophodno da prođe kako bi se u potpunosti oporavio.









