Svadba Nikole Jokića nije mogla da prođe bez ove pevačice
U toku je Evropsko prvenstvo u košarci gde je najveća zvezda trostruki MVP najjačeg košarkaškog takmičenja, naš Nikola Jokić.
Podršku iz prvog reda kao i uvek pruža mu supruga Natalija sa kojom je sklopio brak pre nešto više od četiri godine u njegovom rodnom Somboru.
Pred matičara su stali posle višegodišnje veze, a gospođa Jokić sada se na Instagramu prisetila dana kada su se venčali. Natalija je sa pratiocima podelila set fotografija uz komentar: „Omiljena žurka svih vremena”.
Sudeći po slikama, mladenci su se zaista odlično proveli, a za veselu atmosferu bila je zadužena Aleksandra Prijović koja je uz Acu Sofronijevića bila angažovana na veselju.
Podsećamo, ljubavna priča Nikole i Natalije Jokić počela je još u srednjoškolskim danima, a slavni košarkaš otkrio je jednom prilikom kako su se upoznali.
− Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja izlazili smo u kafić koji je radio do ponoći, kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri bili smo samo nas dvojica i onda je došla Natalija.
Pročitajte Ovo je tašta Nikole Jokića, pred njom je manji od makovog zrna
Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se narednih pola godine, možda i duže, družili. Sve to vreme skrivao sam emocije. Kada sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala.
Pročitajte još
Ni Ceca ni Karleuša! Ovo je omiljena pevačica Nikole Jokića, niko ne zna da mu je pevala na svadbi FOTO
Omiljena pevačica Nikole Jokića je najuspešnija danas
29/08/2025Saznajte više
Svi su mislili da je Saša Popović, ovaj glumac je najbolji prijatelj Žike Jakšića
Prijatelj Žike Jakšića otkrio kako oni provodi dane
29/08/2025Saznajte više
Ćerka Gordona Remzija prošla kroz veliku transformaciju: Holi uradila sve kako bi obukla venčanicu
Ćerka Gordona Remzija, Holi, pred venčanje pokazala zavidnu figuru
29/08/2025Saznajte više
Jelena Dokić u bolnici, zakazana hitna operacija
Jelena Dokić u bolnici završila je tokom prethodne noći, ovo je razlog
29/08/2025Saznajte više
Bogdan ili Tristan? Zgodni košarkaši miljenici devojaka
Bogdan Bogdanović i Tristan Vukčević omiljeni u reprezentaciji Srbije
29/08/2025Saznajte više
Suzana Jovanović i deca objavili čitulju Saši Popoviću: Prošlo je pola godine...
Pola godine od smrti Saše Popovića
29/08/2025Saznajte više
Komentari (0)