Ni Ceca ni Karleuša! Ovo je omiljena pevačica Nikole Jokića, niko ne zna da mu je pevala na svadbi FOTO

Autor: | 29/08/2025

0

Svadba Nikole Jokića nije mogla da prođe bez ove pevačice

U toku je Evropsko prvenstvo u košarci gde je najveća zvezda trostruki MVP najjačeg košarkaškog takmičenja, naš Nikola Jokić.

Podršku iz prvog reda kao i uvek pruža mu supruga Natalija sa kojom je sklopio brak pre nešto više od četiri godine u njegovom rodnom Somboru.

Pred matičara su stali posle višegodišnje veze, a gospođa Jokić sada se na Instagramu prisetila dana kada su se venčali. Natalija je sa pratiocima podelila set fotografija uz komentar: „Omiljena žurka svih vremena”.

Sudeći po slikama, mladenci su se zaista odlično proveli, a za veselu atmosferu bila je zadužena Aleksandra Prijović koja je uz Acu Sofronijevića bila angažovana na veselju.

Podsećamo, ljubavna priča Nikole i Natalije Jokić počela je još u srednjoškolskim danima, a slavni košarkaš otkrio je jednom prilikom kako su se upoznali.

− Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja izlazili smo u kafić koji je radio do ponoći, kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri bili smo samo nas dvojica i onda je došla Natalija.

Pročitajte Ovo je tašta Nikole Jokića, pred njom je manji od makovog zrna

Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se narednih pola godine, možda i duže, družili. Sve to vreme skrivao sam emocije. Kada sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala.

Tamara Roksandić Photo by Joshua Gateley/Getty Images
