Ni Ceca ni Karleuša! Ovo je omiljena pevačica Nikole Jokića, niko ne zna da mu je pevala na svadbi FOTO

Svadba Nikole Jokića nije mogla da prođe bez ove pevačice

U toku je Evropsko prvenstvo u košarci gde je najveća zvezda trostruki MVP najjačeg košarkaškog takmičenja, naš Nikola Jokić.

Podršku iz prvog reda kao i uvek pruža mu supruga Natalija sa kojom je sklopio brak pre nešto više od četiri godine u njegovom rodnom Somboru.

Instagram

Pred matičara su stali posle višegodišnje veze, a gospođa Jokić sada se na Instagramu prisetila dana kada su se venčali. Natalija je sa pratiocima podelila set fotografija uz komentar: „Omiljena žurka svih vremena”.

Sudeći po slikama, mladenci su se zaista odlično proveli, a za veselu atmosferu bila je zadužena Aleksandra Prijović koja je uz Acu Sofronijevića bila angažovana na veselju. Instagram

Podsećamo, ljubavna priča Nikole i Natalije Jokić počela je još u srednjoškolskim danima, a slavni košarkaš otkrio je jednom prilikom kako su se upoznali.

− Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja izlazili smo u kafić koji je radio do ponoći, kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri bili smo samo nas dvojica i onda je došla Natalija.

Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se narednih pola godine, možda i duže, družili. Sve to vreme skrivao sam emocije. Kada sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala. Instagram













