Jelena Dokić u bolnici! Mora hitno na operaciju, ovo je razlog

Jelena Dokić u bolnici je završila tokom prethodne noći kada joj je naglo pozlilo na US Openu.

Naime, nekadašnja teniserka je komentarisala tek završen meč njenih koleginica kada se osetila loše. Prva pomoć joj je odmah pružena, hitno je hospitalizovana, a nakon detaljnih pregleda otkriveno je da već duže vreme ima problem sa miomom na materici, koji je u poslednjih meseci doveo do ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Instagram

Dokićeva je priznala da je simptome osećala već duže vreme, ali je, poput mnogih žena, verovala da nije u pitanju ništa opasno. Lekari su je ranije uveravali da sa fibroidima može da se živi bez većih posledica, ali bolovi, obilna krvarenja i pogoršanja poslednjih meseci doveli su do toga da mora na operaciju.

Jelena se tim povodom oglasila na Instagramu i podelila svoje iskustvo, naglasivši koliko je važno da žene ne ignorišu signale koje im telo šalje, već da redovno idu na preglede i slušaju svoj instinkt.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

- Kada završite na hitnom satu nakon završetka dnevnog izveštavanja sa Otvorenog prvenstva SAD. Zahvalna sam što ću biti dobro.

Samo sam htela da objavim ovo kao podsetnik i upozorenje za naše zdravlje, posebno žena i naše reproduktivno zdravlje. Imam prilično veliki fibroid (nekancerogena izraslina u mojoj materici).

Odbačen je kao ništa značajno (mnogo žena ga ima i živi sa tim). Izgleda. Šta god to značilo. I dok to može biti slučaj, da, mnogi će takođe biti i više pogođeni nego drugi njegovom veličinom, bolom, pogoršanjima i krvarenjem. Što se meni i desilo. Moraću na operaciju kasnije ove godine da ga uklonim.

U međuvremenu, radi se o upravljanju bolom, obilnim krvarenjem i pogoršanjima. Do sada je sve bilo u redu, ali poslednjih nekoliko meseci nešto nije bilo u redu.

Zato želim da ova objava bude važan podsetnik. Pratite svoje instinkte i osećaj. Ako vam nešto smeta, nemojte to ignorisati. Čak i ako se ispostavi da nije ništa, bolje je biti oprezan nego kasnije nešto krene po zlu.

Radite redovne preglede i za svaki, čak i najmanji bol ili nešto neobično, odmah se obratite lekaru. Ne ignorišite bol, redovni pregledi su ključni za rano otkrivanje i mogu vam spasiti život.









