Suzana Jovanović i deca objavili čitulju Saši Popoviću: Prošlo je pola godine...

Pola godine od smrti Saše Popovića navršava se 1. septembra, a sutra će oni koji su ga najviše voleli posetiti njegovu večnu kuću.

Dugogodišnji direktor “Grand produkcije”, po mnogima čovek koji je obeležio muzičku scenu Srbije proteklih decenija preminuo je posle teške bolesti u bolnici u Parizu.

Sahranjen je na Bežanijskom groblju, u prisustvu porodice i velikog broja ličnosti iz javnog života.

Povodom pola godine od smrti Saše Popovića, njegova porodica objavila je čitulju.

"Prošlo je pola godine otkako nisi s nama, a svaki dan bez tebe je tiši, prazniji i teži. Vreme ne leči, samo nas podseća na to koliko nam nedostaješ. Jer, nisi bio samo deo našeg života, bio si njegovo srce. Tvoj odlazak ništa nije izbrisao, tvoje prisustvo uz nas je večno", navodi se u čitulji ispod koje su potpisani supruga Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i snaja Tijana. screenshot

Suzana Jovanović obavestila je javnost da će šestomesečni pomen Popoviću početi parastosom sutra, 30. avgusta u 12 časova na Novom bežanijskom groblju.

Istovremeno, pozvala je sve koji žele da mu odaju poštu da se pridruže porodici u molitvi i da svi zajedno podele trenutke sećanja.









