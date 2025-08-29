4 je srećan broj: Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas potvrdili najlepšu vest

Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas uskoro će dobiti četvrto dete, piše španska HOLA!.

Bivša ruska teniskerka i španski muzičar 2017. dobili su blizance – sina Nikolasa i ćerku Lusi. Tri godine kasnije pridružila im se još jedna devojčica, za koju su izabrali ime Meri.

Njihova ljubavna priča započela je još 2001. godine, na snimanju spota za pesmu “Escape” i od tada su nerazdvojni. Ana i Enrike važe za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih parova na javnoj sceni.

Lepa Ruskinja, koja je nedavno napunila 44 godine i njen šest godina stariji izabranik, uprkos tome što privlače veliku pažnju svetske javnosti, ne vole da previše govore o svom privatnom životu. Ipak, njihovi profili na društvenim mrežama više od reči svedoče o tome da su izuzetno posvećeni roditeljji. Photo by Al Bello/Getty Images

Porodičnu oazu izgradili su u jednom od najprestižnijih naselja u Majamiju, gde uživaju daleko od očiju znatiželjnih fanova.

Vest o dolasku na svet četvrtog deteta oduševila je brojne fanove, koji s nestrpljenjem čekaju nove informacije iz doma slavnog para.

Photo by Ronald Martinez/Getty Images









