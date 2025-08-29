Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas uskoro će dobiti četvrto dete, piše španska HOLA!.
Bivša ruska teniskerka i španski muzičar 2017. dobili su blizance – sina Nikolasa i ćerku Lusi. Tri godine kasnije pridružila im se još jedna devojčica, za koju su izabrali ime Meri.
Pročitajte Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger bili na korak do pomirenja?! Ipak, preko ovoga teniserka nije mogla da pređe
Njihova ljubavna priča započela je još 2001. godine, na snimanju spota za pesmu “Escape” i od tada su nerazdvojni. Ana i Enrike važe za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih parova na javnoj sceni.
Lepa Ruskinja, koja je nedavno napunila 44 godine i njen šest godina stariji izabranik, uprkos tome što privlače veliku pažnju svetske javnosti, ne vole da previše govore o svom privatnom životu. Ipak, njihovi profili na društvenim mrežama više od reči svedoče o tome da su izuzetno posvećeni roditeljji.
Porodičnu oazu izgradili su u jednom od najprestižnijih naselja u Majamiju, gde uživaju daleko od očiju znatiželjnih fanova.
Vest o dolasku na svet četvrtog deteta oduševila je brojne fanove, koji s nestrpljenjem čekaju nove informacije iz doma slavnog para.
Slične Vesti
Na kraju leta oduševljenje: Ana Kurnjikova otkrila divne vesti, porodica presrećna
Ana Kurnjikova otkrila divne vesti, ovo se tako dugo čekalo
16/09/2021Saznajte više
Pročitajte još
4 je srećan broj: Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas potvrdili najlepšu vest
Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas čekaju četvrto dete
29/08/2025Saznajte više
Turska zvezda pridružila se “Igri sudbine”, pa otkrila: Moja mama je rodom iz Crne Gore
Turski voditelj pridružio se ekipi serije Igra sudbine
29/08/2025Saznajte više
Ovo je tašta Nikole Jokića, pred njom je manji od makovog zrna
Tašta Nikole Jokića rekla svoje o zetu
28/08/2025Saznajte više
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger bili na korak do pomirenja?! Ipak, preko ovoga teniserka nije mogla da pređe
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli su se pre nekoliko meseci
28/08/2025Saznajte više
Novi ljubimac porodice Gudelj! Ovo je Rej, Anastasija ne krije koliko je srećna
Novi član porodice Gudelj danas je stigao kući
28/08/2025Saznajte više
Svi mladenci žele baš ovu pesmu za prvi ples, našeg pevača zovu sa svih strana
Pesma našeg pevača najtraženija na venčanjima
28/08/2025Saznajte više
Komentari (0)