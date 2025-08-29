Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
4 je srećan broj: Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas potvrdili najlepšu vest

4 je srećan broj: Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas potvrdili najlepšu vest

Autor: | 29/08/2025

0

Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas uskoro će dobiti četvrto dete, piše španska HOLA!.

Bivša ruska teniskerka i španski muzičar 2017. dobili su blizance – sina Nikolasa i ćerku Lusi. Tri godine kasnije pridružila im se još jedna devojčica, za koju su izabrali ime Meri.

Pročitajte Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger bili na korak do pomirenja?! Ipak, preko ovoga teniserka nije mogla da pređe

Njihova ljubavna priča započela je još 2001. godine, na snimanju spota za pesmu “Escape” i od tada su nerazdvojni. Ana i Enrike važe za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih parova na javnoj sceni.

Lepa Ruskinja, koja je nedavno napunila 44 godine i njen šest godina stariji izabranik, uprkos tome što privlače veliku pažnju svetske javnosti, ne vole da previše govore o svom privatnom životu. Ipak, njihovi profili na društvenim mrežama više od reči svedoče o tome da su izuzetno posvećeni roditeljji.

Photo by Al Bello/Getty Images

 

Porodičnu oazu izgradili su u jednom od najprestižnijih naselja u Majamiju, gde uživaju daleko od očiju znatiželjnih fanova.

Vest o dolasku na svet četvrtog deteta oduševila je brojne fanove, koji s nestrpljenjem čekaju nove informacije iz doma slavnog para.

Photo by Ronald Martinez/Getty Images

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Ronald Martinez/Getty Images

Slične Vesti

Tagovi: Ana Kurnjikova Enrike Iglesijas Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas ana kurnjikova i enrike iglesijas četvrto dete

Pročitajte još

Najnovije vesti