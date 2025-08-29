Turska zvezda pridružila se “Igri sudbine”, pa otkrila: Moja mama je rodom iz Crne Gore

Turski voditelj pridružio se ekipi serije Igra sudbine

Serija “Igra sudbine” najdugovečniji je televizijski projekat u Srbiji. Do sada je prikazano više od 1000 epizoda, a kraj se ne nazire.

U međuvremenu su se menjali likovi i priče, samim tim i glumci. Neki su tu od samog početka, a publika je bila u prilici da vidi i svetski poznata glumačka imena, kao što je latinoamerička zvezda Koraima Tores.

Čuvena Kasandra, prošlog leta boravila je u Beogradu na radost brojnih fanova, pa i glumaca sa kojima je sarađivala.

Čelni ljudi serije “Igra sudbine” sada najavljuju novo pojačanje iz sveta. U pitanju je Jusuf Emini, poznati turski televizijski voditelj. Publika će ga videti u novim epizodama koje će biti emitovane polovinom septembra.

Povodom svog angažmana u seriji, Jusuf je istakao koliko mu je dragoceno ovo iskustvo:

- Velika mi je čast što sam deo serije Igra sudbine, koja je u Srbiji prava televizijska institucija. Pratio sam seriju i u Turskoj, jer tamo imamo mogućnost da gledamo vaše kanale. Ta priča mi je veoma zanimljiva i dinamična. Takođe, posebno mi je značajno što je uz ovu seriju imam priliku da slušam srpski jezik, koji inače odlično govorim, ali uvek znači biti u kontaktu sa jezikom. Moja mama je poreklom iz Rožaja u Crnoj Gori tako da je moja veza sa Balkanom izuzetno jaka. Marko Arsić

Govoreći o saradnji sa ekipom serije, ističe da su ga svi lepo prihvatili i da je uloga u kojoj se pojavljuje posebno interesantna:

- Gostovanje u ovakvom projektu za mene je posebno iskustvo. Saradnja sa ekipom bila je zaista fenomenalna. Svi su me dočekali srdačno i pomogli da svoj posao uradim kako treba. Uloga koju igram je veoma interesantna, ali ne bih želeo da otkrivam mnogo detalja – publika će me videti već polovinom septembra.

Jusuf dodaje da je u Beogradu boravio i ranije jer ovde ima prijatelje, ali da ovaj dolazak za njega ima posebnu vrednost:

- Zahvalan sam i srećan što je otvorena saradnja i nadam se da će se ona nastaviti i u Beogradu i u Istanbulu. Posebnu zahvalnost dugujem Prvoj televiziji i produkciji serije, koji su mi ukazali poverenje i pružili priliku da postanem deo Igre sudbine. Marko Arsić Marko Arsić Marko Arsić









