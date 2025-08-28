Novi član porodice Gudelj! Ovo je Rej, Anastasija ne krije koliko je srećna

Novi član porodice Gudelj danas je stigao kući

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj u skladnoj ljubavi su već više od tri godine, a u braku godinu odnosno dve.

Preživeli su ono najteže kada je pevačica u petom mesecu trudnoće izgubila bebu pre dve godine, te od tada svi iščekuju kada će im se najveća želja ponovo ostvariti. Ipak, sada imaju druge prioritete.

Kako prenose domaći ali i svetski mediji, fudbaler će naredne sezone nositi dres holandskog Ajaksa te po svemu sudeći bračni par će se preseliti u državu gde su Gudelji godinama živeli.

Iako se tim povodom srpski reprezentativac nije oglašavao, glasine su sve jače da će uskoro napustiti porodični dom u Sevilji koji su nedavno izgradili.

Ipak, nema razloga za tugovanje - naprotiv. Danas je stigao novi član porodice Gudelj, a Cecina mezimica pohvalila se na društvenim mrežama.

Naime, njena zaova Vanja kupila je kućnog ljubimca - psa Reja koji je još uvek čupava beba koja im je svima odmah ukrala srca.

Prva koja je stigla da vidi Reja bila je upravo Tasa, a kako je poznato da obožava životinje nije se odvajala od njega što smo mogli da primetimo i na društvenim mrežama.

Podsećanja radi, ona i Nemanja imaju belog mačora kao kućnog ljubimca koji živi sa njima i ponaša se potpuno kao ravnopravni član domaćinstva.

Pogledajte ga samo koliko je presladak! Pa čije srce ne bi osvojio ovaj maleni čupavi dasa sa krupnim crnim okicama?

On će sigurno mnogo nedostajati Nemanji i Anastasiji kada dođe trenutak njihove selidbe. A do tada će se sigurno truditi da provode što je više moguće vremena sa četvoronožnim članom porodice.










