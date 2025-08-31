Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Muž Adriane Čortan neprepoznatljiv, Nemanja je sada drugi čovek (FOTO)

Autor: | 31/08/2025

Za oko mesec dana voditeljka Adriana Čortan proslaviće sedmu godišnji braka sa suprugom Nemanjom Simićem. Odmah po završetku svadbe, zaljubljeni mladenci uputili su se na medeni mesec u Barselonu. 

U putovanjima veoma uživaju, što se može zapaziti i na Adrianinom profilu na Instagramu. Fotografije sa različitih prelepih destinacija, mame uzdahe, ali i činjenica da popularna voditeljka sa godinama uopšte ne stari. 

I dok je ona kao vino, što starija sve privlačnija, čini se da njenom suprugu brak i te kako prija, pa je odlučio i da nabaci koji kilogram. Najnovije slike sa letovanja oduševile su njene pratioce, a oni koji Nemanju dugo nisu videli, jedva su ga prepoznali. 

Osim što je osedeo, muž Adriane Čortan dosta je krupniji. Pogledajte najnovije fotografije, pa procenite i sami. Mnoge dame složne su, da je Nemanja ovako mnogo bolji frajer, nego 2018. godine kada je stao na ludi kamen. 

Šta vi kažete? 

