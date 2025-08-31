Muž Adriane Čortan neprepoznatljiv, Nemanja je sada drugi čovek (FOTO)

Za oko mesec dana voditeljka Adriana Čortan proslaviće sedmu godišnji braka sa suprugom Nemanjom Simićem. Odmah po završetku svadbe, zaljubljeni mladenci uputili su se na medeni mesec u Barselonu.
U putovanjima veoma uživaju, što se može zapaziti i na Adrianinom profilu na Instagramu. Fotografije sa različitih prelepih destinacija, mame uzdahe, ali i činjenica da popularna voditeljka sa godinama uopšte ne stari.
I dok je ona kao vino, što starija sve privlačnija, čini se da njenom suprugu brak i te kako prija, pa je odlučio i da nabaci koji kilogram. Najnovije slike sa letovanja oduševile su njene pratioce, a oni koji Nemanju dugo nisu videli, jedva su ga prepoznali.
Osim što je osedeo, muž Adriane Čortan dosta je krupniji. Pogledajte najnovije fotografije, pa procenite i sami. Mnoge dame složne su, da je Nemanja ovako mnogo bolji frajer, nego 2018. godine kada je stao na ludi kamen.
Šta vi kažete?
Pročitajte još
Udala se ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović, Nika je kao anđeo
Ćerka Uliksa Fehmiua i Snežane Bogdanović udala se za svog dugodišnjeg partnera
31/08/2025Saznajte više
Ko je nova devojka Bogdana Bogdanovića? Podrška mu je sada najpotrebnija
Devojka Bogdana Bogdanovića krije se od javnosti
31/08/2025Saznajte više
KRAJ Evropskog prvenstva za Bogdana Bogdanovića
Bogdan Bogdanović završio učešće na Eurobasketu
31/08/2025Saznajte više
Voleli smo se tri godine, a onda nas je njegova smrt zauvek rastavila, Jelena Bačić Alimpić otvorila dušu o velikoj ljubavi
Jelena Bačić Alimpić o prvoj velikoj ljubavi koja se nažalost završila tragično
30/08/2025Saznajte više
Posebna veza: Ana Bekuta priprema koncert, ovaj glumac joj je najveća podrška
Ana Bekuta priprema koncert u Sava centru
30/08/2025Saznajte više
Došao je ko je došao... Uplakana Suzana Jovanović održala emotivan govor na pomenu
Suzana Jovanović danas je pola godine od smrti voljenog supruga Saše Popovića obeležila šestomesečnim pomenom
30/08/2025Saznajte više
Komentari (0)