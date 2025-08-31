Muž Adriane Čortan neprepoznatljiv, Nemanja je sada drugi čovek (FOTO)

Za oko mesec dana voditeljka Adriana Čortan proslaviće sedmu godišnji braka sa suprugom Nemanjom Simićem. Odmah po završetku svadbe, zaljubljeni mladenci uputili su se na medeni mesec u Barselonu. Instagram

U putovanjima veoma uživaju, što se može zapaziti i na Adrianinom profilu na Instagramu. Fotografije sa različitih prelepih destinacija, mame uzdahe, ali i činjenica da popularna voditeljka sa godinama uopšte ne stari.

I dok je ona kao vino, što starija sve privlačnija, čini se da njenom suprugu brak i te kako prija, pa je odlučio i da nabaci koji kilogram. Najnovije slike sa letovanja oduševile su njene pratioce, a oni koji Nemanju dugo nisu videli, jedva su ga prepoznali.

HELLO! arhiva

Osim što je osedeo, muž Adriane Čortan dosta je krupniji. Pogledajte najnovije fotografije, pa procenite i sami. Mnoge dame složne su, da je Nemanja ovako mnogo bolji frajer, nego 2018. godine kada je stao na ludi kamen.

Šta vi kažete? Instagram Instagram Instagram Instagram









