Tanja Vojtehovski napunila 55 i smršala barem 25! Koliko dobro izgleda, svaka čast!

Izgled Tanje Vojtehovski sve oduševio

Tanja Vojtehovski odavno se povukla sa televizijskih ekrana, ali zahvaljujući društvenim mrežama u toku smo sa njenim aktivnostima. I, čini se, da nikad nije bila zadovoljnija. Instagram/tanjavojtehovski

Nekada jedna od najcenjenijih novinarki na ovim prostorima poslednjih godina karijeru je usmerila u drugom pravcu.

- Pokrenula sam sopstveni posao. Javnosti je manje poznato da već jedanaest godina živim i podučavam NLP metodu, a pre mesec dana osnovala sam svoj institut. Istina, jedno vreme sam se nadala da će stići poziv sa neke televizije, ali se niko nije oglašavao. Onda sam rekla “ok, kad je već tako, posvetiću se onome što volim podjednako kao televiziju i što podjednako dobro radim” - otkrila je Tanja u jednom intervjuu za HELLO! magazin.

Tanja Vojtehovski u maju je proslavila 55. rođendan, a sudeći po komentarima godine joj idu u prilog.

“Sve mlađa i lepša”, tek je jedan od komplimenata koji se može pročitati uz njene fotografije na Instagramu.

Sa novim profesionalnim angažmanom, promenila je i način ishrane. O tome je rekla:

- Rapidno se smanjio spisak namirnica koje konzumiram. Nisam se ni jednom izmerila otkako sam promenila način ishrane. Ne zanima me koliko kilograma imam, već kako se osećam. Doduše, moram priznati da sam u tri navrata kupovala farmerke jer su mi bile potrebne manje, manje i manje. Instagram/tanjavojtehovski

Tanja Vojtehovski jako je vezana za ženski deo porodice: majku, sestru i ćerku. U njihovom društvu uživala je i ovog leta obilazeći najlepše plaže.

- Osim ljubavi prema televiziji i NLP-u, ćerka je od mene nasledila plave oči, sluh, dobro životno pravilo da stvari treba nazvati pravim imenima, aksiom da se sve može promeniti, čak i kad deluje beznadežno. Ko god nas vidi “u paketu” obavezno konstatuje “vas je dve” - poručija je uz smeh. Instagram/tanjavojtehovski Instagram/tanjavojtehovski Instagram/tanjavojtehovski Instagram/tanjavojtehovski









