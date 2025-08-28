Ko bi bolje preneo tu priču od nje? Maja Mandžuka o životu na relaciji Njujork - Beograd

Serija “Izazov”, od 13. septembra, premijerno će se prikazivati subotom i nedeljom na Superstar TV.

Kreativna producentkinja ovog TV serijala je glumica Maja Mandžuka. Kroz 24 epizode vodi nas kroz priču o dve prijateljice koje, posle više godina života u Americi, dolaze u Beograd i tu započinju svoj pravi izazov.

Jedna se brzo vraća nazad, dok druga ostaje mnogo duže nego što je planirala.

Glavna linija priče prati Saru, Beograđanku sa adresom u Njujorku i karijerom stilistkinje. Ona upada u niz urnebesnih situacija koje će TV publiku naterati i da se smeje, ali i da se zamisli. U njen novi život ulaze likovi koji su neodoljivo duhoviti, iskreni, emotivni, ali i surovo realni.

Pored Maje Mandžuke, glumačku postavu čine: Nemanja Oliverić, Tara Jevrosimović, Zoran Cvijanović, Dubravka Mijatović, Marija Karan, Angelina Michelle, Nebojša Ilić Cile, Una Bregović, Nikola Vujović i drugi...

Ovu toplu i duhovitu TV sagu kao autori potpisuju: reditelj i scenarista Vladimir Aleksić, producent Dragan Đurković, direktor fotografije Miodrag Miki Trajković, montažer Aref Zaabi.

Goran Đukanović

Kompozitor je Vojin Ristivojević, dok muziku za špicu potpisuje niko drugi do Goran Bregović.

Kompozitor je Vojin Ristivojević, dok muziku za špicu potpisuje niko drugi do Goran Bregović.

Maja Mandžuka, kao što je poznato, godinama je živela u Americi, tako da nema sumnje da će ovu priču dočarati na najbolji mogući način.










