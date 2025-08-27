Veliki povratak Brankice Sebatijanović, oduševljenje!

Brankica Sebastijanović u svom velikom intervjuu za Bazar nedavno je iskreno odgovorila na pitanje zašto se povukla iz medija i zašto je nema da gostuje po brojnim TV emsijima ili da daje intervjue, Brankica je dala više nego jasan odgovor.

- Ja sam svoju prisutnost u medijima baš smanjila, upravo iz razloga što mi se ne dopada način na koji većina novinara tretira glumce, pogotovo glumice. Imam veliki problem sa tim što će neka glumica završti na naslovnoj strani nekog magazina samo ako se uda, razvede, zatrudni i slično. Više bih volela da njihove priče budu vezane za uspehe koje prave u poslu, za nagrade, za umetnička dostignuća.

U jednom trenutku sam shvatila da je više negativnih, omalovažavajućih naslova izašlo o meni, nego onih afirmativnih ili bar neutralnih. Mnogo puta mi se desilo da dam intervju, a da naslov koji izađe bude maliciozan i izvučen iz konteksta. Tako da je to stvar izbora. Ja sam svoj izbor napravila - rekla je Brankica Sebastijanović u intervjuu za "Bazar" i time po ko zna koji put pokazala da je verna sebi i svojim principima.

Ali zato baš sada vreme je za veliki povratak Brankice Sebastijanović i to u zaista velikom stilu. Naime, najnoviji animirani film "Mit o Marakudi - kameno doba" čije se bioskopsko prikazivanje očekuje s početkom prvih septembarskih dana, dobio je upravo i svoju sinhronizovanu verziju u jednom beogradskom studiju. Raznolikim crtanim likovima predstojeće priče, koja će nas odvesti u periode daleke istorije sa mnogo humora i zabave, glasove je pozajmila i raznolika ekipa profesionalaca među kojima dvoje glumaca, upravo sjajna Brankica Sebastijanović i kao i Uroš Jovčić, košarkaš Aleksa Avramović, kao i muzičar Marko Kon. MCF Promo

Prvi put u radu na dugometražnom sinhronizovanom filmu, Brankica Sebastijanović navodi da joj je uključivanje u ovakvu vrstu glumačkog posla bio izuzetno zabavan:

- Trebalo je malo vremena da se uhvati način rada, jer je malo drugačiji, ali opet sa druge strane ima dosta i sličnosti, sa onim što radim. Imam više iskustva u klasičnom delu, ali sinhronizacija mi je bila baš zabavna - navela je, dodajući da bi tu vrstu iskustva rado sticala i u buduće.

MCF Promo

Priča o Marakudi smeštena je u doba praistorije, opisujući sina plemenskog poglavice, za koga se može reći da nije najsposobniji borac, pogotovo ukoliko se uporedi sa njegovom sestrom Vesnom.



Priča govori o dalekim vremenima u kojima svaki mladi ambiciozni ratnik mora da krene u lov, u šumu, kako bi se, kao poštovalac tradicije kamenog doba dokazao, međutim Marakuda nikada nije bio veliki borac, sramoteći time i vrhovnog poglavara plemena, inače svogda oca. Do iznenađenja dolazi kada njegov sin, pokazujući veliki trud dokazuje i suprotno, krećući u opasnu avanturu.



Marakudinu sestru Vesnu tumači Brankica koja je u svega tri reči jasno dočarala svoj lik, onako kako ga je doživela "Hrabra, pravična, puna ljubavi za svoga brata i svoju porodicu," dodajući da i sama voli da brani sebi bliske ljude, kao i svoga brata, čime i pronalazi povezanost sa likom devojčice.

Spajajući humor i maštu, priča uvodi vanzemaljsku magičnu pticu zvanu Tinka koja upoznajući Marakudu stvara komične situacije i očarava ujedno sve oko sebe. Neugoda nastaje kada starog plemenskog poglavicu, Marakudinog oca, inače revoltiranog sinovljevom nespretnošću i nepažnjom, Tinka pretvori u gusenicu i nekada autoritativni vođa nosi se sa izazovima svoje male i ranjive prirode. MCF Promo

I drljiva i duhovita, sinhronizacija "Mit o Marakudi - kameno doba" snimljena je u inostranoj produkciji i prva je u nizu animiranih naslova koji počinje s prikazivanjem na domaćem bioskopskom platnu nakon letnjih odmora. Primamljivost same priče je u brojnosti likova, uloga Marakude poverena je glumcu Urošu Jovčiću, a dobroćudni i plašljivi jelen, koga Marakuda kroz svoju avanturu sreće u šumi, poverena je našem košarkašu Aleksi Avramoviću. Ulogu poglavice daje Marku Konu.



MCF Promo

Film će se na repertoaru svih domaćih bioskopa naći od četvrtka, 11. septembra.









