Serija "Igra sudbine", koja je premijerno počela da se prikazuje 2020, ušla je u petu godinu emtiovanja.

U međuvremenu su se smenjivali likovi i priče, menjale su se i glumačke postave, ali ima i onih koji su tu od samog početka. Među njima je i Luka Raco, koji tumači lik Alekse Ožegovića.

- Aleksa i ja imamo mnogo zajedničkih crta – sličan smisao za humor, sličan pogled na posao, pa čak i na život. Naravno, ima i stvari po kojima se razlikujemo, ali mislim da je to dobra stvar, jer se međusobno nadopunjujemo. Sebe pronalazim u mnogim njegovim reakcijama i postupcima, a mislim da je i obrnuto - izjavio je Luka za novi broj magazina HELLO!.

Kako je rekao, od prve epizode znao je da projekat ima potencijal da privuče publiku ali je na kraju nadmašio njegova očekivanja. Marko Arsić

Osim poslovne afirmacije, serija mu je donela i ljubav sa koleginicom Ninom Mrđom. A on na tu temu kaže:

- To je možda i najlepši poklon koji sam dobio zahvaljujući "Igri sudbine". Nisam mogao ni da pretpostavim da će mi posao doneti i emotivnog partnera. Ali, eto, život uvek pronađe način da iznenadi.

Na konstataciju da su pojedini mediji otišli toliko daleko da "zakazuju" i termin venčanja, Luka Raco je odgovorio:

- Moram priznati da sam iznenađen pisanjem medija, od njih smo saznali šta se sve sprema. Ako je verovati naslovima i mi ćemo svratiti da vidimo šta se tamo događa. (smeh)

Ceo intervju sa Lukom Racom pročitajte u novom broju magazina HELLO! .

