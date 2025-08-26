“Ničim izazvan” 30. avgusta u Botaničkoj bašti

Bend “Ničim Izazvan” koncertno leto završava nastupom u subotu 30. avgusta u Botaničkoj bašti, najlepšem koncertnom prostoru u gradu. Koncert je skoro rasprodat, tako da je ostao još mali broj karata koje se mogu kupiti po ceni od 2.000 dinara na prodajnim mestima i preko online platforme tickets.rs.

Kapije Botaničke baste (ulaz iz Vojvode Dobrnjca) za publiku će biti otvorene od 19 časova, a pre “Ničim Izazvan” u 20h će nastupiti sastav GemiNNi, koji čine brat i sestra, Nataša i Nemanja Erić. Svoju muziku opisuju kao pop sa primesama različitih žanrova, a publiku su osvojili emotivnom verzijom Bajagine pesme “Od kada tebe volim”. Muzika GemiNNa je bliska stvaralaštvu benda Ničim Izazvan, a na dve pesme su ostvarili saradnju sa frontmenom Bojanom Gluvajićem.

U 21h na scenu stupa devetočlani bend Ničim Izazvan, a publiku očekuje uživanje u najlepšim pesmama koje su obeležile više od 10 godina karijere benda – “Trideset”, “Rekla je”, “Pusti ljubav”, “O tebi”, “Bože, kako si?”, “Heroj”, “Hajde dođi da popraviš stvari” i mnoge druge, ali i nove pesme sa nedavno izdatog albuma “Ipak svetlo”.

Bend je poznat po energičnim nastupima, prepoznatljivim tekstovima i snažnoj povezanosti sa publikom, a njihova muzika je spoj iskrenih emocija i savremenog pop-rock izraza.










