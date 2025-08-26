Možda je Milan Stanković prošao pored vas na ulici, sigurno ga niste prepoznali, ovako danas izgleda

Milan Stanković već više od pet godina nije deo estradnog neba, i to isključivo svojom željom da se u jeku popularnosti povuče u potpunu medijsku ilegalu.

"Preko noći" je nestao i od tada se nije pojavio ni na jednom prestoničkom događaju, već se okrenuo duhovnom životu čak se spominjalo da želi da se zamonaši. Instagram

Uprkos pozivu, nije pojavio ni na Grandu, gde su posle 18 godina Nemaja Stevanović, Milan Dinčić Dinča i Dušan Svilar, ali bez Stankovića, otpevali pesmu u čast pokojnog Saše Popovića.

Milan se posvetio Bogu i veri, a kada ne obilazi manastire boravi u Beogradu u svom stanu na Dedinju. Drastično je promenio izgled i ne liči na “plavi čuperak”, kako su ga nekad zvali.

Sada ima prirodnu, tamno smeđu, boju kose i veže je u rep. Od perioda kada je “nestao” sa malih ekrana, čini se i da je dobio koji kilogram. Nosi naočare za vid i opušteno šeta u trenerci, ali ga niko ni ne prepoznaje.

Ovo smo mogli da vidimo na fotografijama koje kruže Instagramom sa privatne proslave njegovog kolege i prijatelja koju je i pevač uveličao. Pored njega tu su bili Mile Kitić i Sanja Vučić.

Kako su mediji svojevremeno pisali on živi isključivo povučenim životom, nema namere za monaškim načinom življenja, već samo ne želi da se javno eksponira. Vozi auto vredan 70.000 evra i svakodnevno je u društvu porodice i prijatelja.

Podsećanja radi, spekulisalo se da pevač želi da se zamonaši u manastiru Podmaine nadomak Budve, no do toga nije došlo, što ga nije omelo da i dalje bude maksimalno posvećen duhovnom životu.

