I to se dešava: Zlatni vaterpolista Srbije alergičan na hlor

Zlatni vaterpolista Srbije ima alergiju na hlor

Vaterpolisti Srbije prošlog avgusta osvojili su treće uzastopno olimpijsko zlato. U Parizu su, u finalnom meču, pobedili selekciju Hrvatske. Dušan Milenković/ATAImages

Svima omiljeni “delfini” iznova su osvojili ljubav i naklonost nacije, koja već godinama unazad strepi nad svakom njihovom utakmicom.

Najbolji među najboljima, Radoslav Filipović, po povratku u Srbiju dao je intervju za K1 televiziju u kojoj je pričao o pohodu na zlatnu medalju, kolegama iz reprezentacije, pa i svom privatnom životu.

Radoslav je rođen u Novom Sadu, 1997. godine. Igra na poziciji golmana, o od 2024. deo je vaterpolo reprezentacije Srbije.

- Čudan je osećaj, kao da sam juče imao 7 godina. Kao i svako drugo dete, hteo sam da treniram fudbal ili košarku, ali moja majka nije htela da čuje za to. Ona je volela vaterpolo, sviđalo joj se kako izgledaju vaterpolisti.

- Dva meseca sam trenirao plivanje, pa sam se prebacio na vaterpolo jer me je interesovala lopta – prisetio se, uz smeh, svojih početaka. Youtube Screenshot/k1

Uspešni sportista, koji više vremena provodi u vodi nego na suvom, priznao je da se plaši ajkula, ali i da ima jednu neobičnu alergiju.

- Bavim se vaterpolom, ali sam alergiračn na hlor. Eto, i to se dešava – otkrio je Radoslav Filipović.

