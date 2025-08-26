Tijana Bošković u suzama!

Tijana Bošković morala je ranije da završi duel drugog kola grupne faze Svetskog prvenstva,koji se igrao protiv reprezentacije Kameruna.

Kamere su zabeležile kada je naša najbolja odbojkašica, sredinom drugog seta, napustila teren u suzama, nakon što joj je na klupi ukazana medicinska pomoć. Razlog je povreda skočnog zgloba, koju je doživela prilikom doskoka u bloku.

Nakon toga, svi su sa strepnjom čekali da čuju koliko koliko je ozbiljna ta povreda i da li će Tijana moći da nastavi dalje takmičenje.

Odgovor na to pitanje stigao je od doktora ženske reprezentacije Srbije, Dejana Aleksandrića.

- U drugom setu Tijana je, nažalost, zadobila povredu desnog skočnog zgloba. U pitanju je distorzija, odnosno – iskrenula je zglob. Za sada pratimo stanje, uradili smo primarno zbrinjavanje. Planirane su dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo nakon toga biti pametniji i znati šta možemo da očekujemo. M.K./ATAImages

Ova vest stigla je nakon dve pobede koje su naše devojke zabeležile na Svetskom prvenstvu, gde ih u trećem kolu očekuje reprezentacija Japana.

Tijana Bošković, jedna od najboljih odbojkašica sveta, rođena je u Trebinju 1997. Odbojku je počela da igra u Bileći. Sa 14 godina je, zajedno sa sestrom, došla u Beograd i od tada njena karijera ide samo uzlaznom linijom. Poslednjih deset godina živi u Turskoj, gde je igrala za čuveni Edžzadžibaši, a od ove sezone nastupa za Bakifbank.

Simpatična sportistkinja, visoka 1,94 m, veći deo godine provodi van domovine, pa svaki slobodan trenutak koristi da se vidi s roditeljima koji su joj najveća podrška.

Pre više od decenije preselila se u Istanbul, a govoreći o životu daleko od kuće, u podkastu “Alesto” istakla je:

- Nisam mogla ni da pretpostavim da ću u tom gradu, koji ima 20 miliona stanovnika, ostati toliko dugo. U Istanbul sam otišla 2015. godine, to je bio veliki izazov za mene. Nisam znala šta mogu da očekujem ni od grada, ni od tako velikog kluba.Beograd i Istanbul su kontrast kakav se retko sreće. Od kada živim u Turskoj, mnogo lakše podnosim gužvu, imam više strpljenja. U Beogradu mi je sve opuštenije.









