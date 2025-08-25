Ovo je supruga Svetislava Pešića, zbog porodice je žrtvovala karijeru

Supruga Svetislava Pešića u senci je svoje jače polovine

Košarkaška reprezentacija Srbije u prepodnevnim časovima ovog ponedeljka uputila se put Rige gde će započeti učešće na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, gde sa pravom slove za favorite.

Snaga, vetar u leđa i najveća podrška u ovakim trenucima našem selektoru Svetislavu Pešiću svakako je njegova porodica.

Svetislav Pešić ne samo da je jedan od najtrofejnijih evropskih trenera i član Kuće slavnih FIBA već je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo, dok je sa Nemačkom osvojio Evropsko prvenstvo.

Tokom uspešne karijere koju je izgradio velika podrška mu je bila supruga Vera Blažević koja je svojevremeno bila košarkašica.

Supruga Svetislava Pešića igrala je za sarajevski Željezničar budući da odatle i potiče. Da je ona žena njegovog života, Pešić je znao čim su se upoznali, a u skladnom braku dobili su sina i ćerku.

Interesantno je to da su svi članovi porodice Pešić igrali košarku. Sin Marko sada je sportski direkor u Bajernu, a ćerka Ivana je u Barseloni gde se udala za košarkaša Jaglu.

- Ja sam uvek govorio da nam treba trener koji treba da provede vremena na terenu i to znači da sam u poslu i da radim.

Morao sam poduže da razmišljam, bilo je ispitivanja javnosti, a vidim da je javnost bila zadovoljna, počeli su da se javljaju prijatelji, kolege.

Ja ne živim ovde i sada ću najviše vremena provoditi ovde, duže ću biti i živeti ovde, raditi na košarci, daću sebe.

Siguran sam da će biti rezultata, dobio sam podršku porodice i to mi je bilo najvažnije. Marko kad je čuo, rekao je: „Šta čekaš, preuzimaj to”.

To je bilo emotivno, hteo je da igra za Srbiju i Jugoslaviju, ali nije imao priliku. Vera, supruga, rekla je da nemamo samo olimpijsku medalju, pa sada imamo dodatne ciljeve i motive - govorio je selektor o supruzi i sinu.

Supruga Svetislava Pešića je stub porodice, čemu svedoči činjenica da je karijeru stavila po strani kako bi se posvetila mužu i deci.

- Vera je bivša košarkašica i ona je karijeru podredila porodici i mojoj karijeri. Bez takve podrške i pomoći nema uspeha, ne možeš da funkcionišeš. Ona poznaje košarku, ponekad i previše.

Želi da mi pomogne pa nekad suviše savetuje, a ja onda pokušavam da napravim selekciju tih saveta.

- Kada moj tim izgubi utakmicu, izađem sa njom da se prošetamo, da prođu muka i razočaranje, pa joj kažem: „Što sam toliko uložio u tog igrača, a on nema reakciju kakvu sam očekivao?!”

Vera me pita: „Dobro, a ko je trener”, odgovorim joj: „Kako ko je trener? Ja sam trener”. Doda: „Pa, treneru, donosi odluke. Ako te ne sluša, stavi ga na klupu”. Košarka je česta tema u našoj porodici, ali ima i dosta drugih stvari - ispričao je Pešić za Blic Ženu.









