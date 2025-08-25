Ovo je supruga Svetislava Pešića, zbog porodice je žrtvovala karijeru

Supruga Svetislava Pešića u senci je svoje jače polovine
Košarkaška reprezentacija Srbije u prepodnevnim časovima ovog ponedeljka uputila se put Rige gde će započeti učešće na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, gde sa pravom slove za favorite.
Snaga, vetar u leđa i najveća podrška u ovakim trenucima našem selektoru Svetislavu Pešiću svakako je njegova porodica.
Svetislav Pešić ne samo da je jedan od najtrofejnijih evropskih trenera i član Kuće slavnih FIBA već je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo, dok je sa Nemačkom osvojio Evropsko prvenstvo.
Tokom uspešne karijere koju je izgradio velika podrška mu je bila supruga Vera Blažević koja je svojevremeno bila košarkašica.
Supruga Svetislava Pešića igrala je za sarajevski Željezničar budući da odatle i potiče. Da je ona žena njegovog života, Pešić je znao čim su se upoznali, a u skladnom braku dobili su sina i ćerku.
Pročitajte Što mi nisi rekao da si Vladimir? Urnebesna anegdota o selektoru Pešiću sve nasmejala
Interesantno je to da su svi članovi porodice Pešić igrali košarku. Sin Marko sada je sportski direkor u Bajernu, a ćerka Ivana je u Barseloni gde se udala za košarkaša Jaglu.
- Ja sam uvek govorio da nam treba trener koji treba da provede vremena na terenu i to znači da sam u poslu i da radim.
Morao sam poduže da razmišljam, bilo je ispitivanja javnosti, a vidim da je javnost bila zadovoljna, počeli su da se javljaju prijatelji, kolege.
Ja ne živim ovde i sada ću najviše vremena provoditi ovde, duže ću biti i živeti ovde, raditi na košarci, daću sebe.
Siguran sam da će biti rezultata, dobio sam podršku porodice i to mi je bilo najvažnije. Marko kad je čuo, rekao je: „Šta čekaš, preuzimaj to”.
To je bilo emotivno, hteo je da igra za Srbiju i Jugoslaviju, ali nije imao priliku. Vera, supruga, rekla je da nemamo samo olimpijsku medalju, pa sada imamo dodatne ciljeve i motive - govorio je selektor o supruzi i sinu.
Supruga Svetislava Pešića je stub porodice, čemu svedoči činjenica da je karijeru stavila po strani kako bi se posvetila mužu i deci.
Pročitajte Sad i zvanično! ON je selektor košarkaške reprezentacije Srbije
- Vera je bivša košarkašica i ona je karijeru podredila porodici i mojoj karijeri. Bez takve podrške i pomoći nema uspeha, ne možeš da funkcionišeš. Ona poznaje košarku, ponekad i previše.
Želi da mi pomogne pa nekad suviše savetuje, a ja onda pokušavam da napravim selekciju tih saveta.
- Kada moj tim izgubi utakmicu, izađem sa njom da se prošetamo, da prođu muka i razočaranje, pa joj kažem: „Što sam toliko uložio u tog igrača, a on nema reakciju kakvu sam očekivao?!”
Vera me pita: „Dobro, a ko je trener”, odgovorim joj: „Kako ko je trener? Ja sam trener”. Doda: „Pa, treneru, donosi odluke. Ako te ne sluša, stavi ga na klupu”. Košarka je česta tema u našoj porodici, ali ima i dosta drugih stvari - ispričao je Pešić za Blic Ženu.
Slične Vesti
Nju je Svetislav Pešić prvu pozvao posle današnje pobede, poklonio joj je srce, a niste ni znali da je to ONA
Supruga Svetislava Pešića je ona, malo ko ih povezuje
06/08/2024Saznajte više
Pročitajte još
Lepa Brena i Đole Đogani zbog ove rečenice godinama ne pričaju
Lepa Brena i Đole Đogani nisu baš u sjajnim odnosima
25/08/2025Saznajte više
Ovo je supruga Svetislava Pešića, zbog porodice je žrtvovala karijeru
Supruga Svetislava Pešića u senci je svoje jače polovine
25/08/2025Saznajte više
Gorica Popović slomljena zbog ogromnog gubitka: Teško mi je, dugo je bolovao
Gorica Popović tužna zbog gubitka prijatelja
25/08/2025Saznajte više
Dragan Bjelogrlić posle toliko godina presrećan, potvrdio: Istina je!
Dragan Bjelogrlić objavio prvi trejler za seriju "Senke nad Balkanom"
25/08/2025Saznajte više
Suzana Jovanović se preko Granda oglasila zvaničnim saopštenjem, sada će se videti ko je ko
Suzana Jovanović i cela porodica organizovaće šestomesečni pomen Saletu
25/08/2025Saznajte više
Dom Gordana Kičića zavijen u crno, iskreno saučešće porodici
Umro otac Gordana Kičića
25/08/2025Saznajte više
Komentari (0)