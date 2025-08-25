Dragan Bjelogrlić posle toliko godina presrećan, potvrdio: Istina je!

Tri meseca od početka snimanja trećeg nastavka najgledanije domaće serije Senke nad Balkanom, kreator, reditelj i producent Dragan Bjelogrlić iznenadio je veliki broj fanova objavljivanjem prvog trejlera.

Četiri godine nakon događaja iz druge sezone, priča nas vraća u jesen 1938. godine, uoči početka Drugog svetskog rata, u jeku predizborne kampanje Milana Stojadinovića.

Beograd ponovo postaje poprište prljavih igara moći i borbi za prevlast, dok se u javnosti provlači informacija o misterioznom izlivanju rude iz rudnika porodice Minh na Rtnju koje je dovelo do ekološke katastrofe i trovanja ljudi.

U glavni grad se vraćaju i vođa tula, Marija Oršić, kao i njena nekadašnja ljubavnica – Maja Davidović, ali i Josip Broz Tito - svi zainteresovani za rudnik na Rtnju.

Ovi događaji ponovo spajaju glavne junake - inspektora Tanasijevića (koga tumači Dragan Bjelogrlić) i Stanka Pletikosića (Andrija Kuzmanović) koji nastoje da razreše misteriozne slučajeve koji zadiru duboku u svet visoke politike, ali i misticizma.

Snimanje trećeg nastavka Senki nad Balkanom planirano je da traje do kraja oktobra ove godine, a Bjelogrliću su se za finalnu sezonu odazvala najveća imena domaće glumačke scene, dok kompletan kast čini podela od čak 120 glumaca.

Pored već poznate postavke koju čine Andrija Kuzmanović, Goran Bogdan, Nenad Jezdić, Voja Brajović, Marija Bergam, Leona Paraminski, Jovana Stojiljković, Srđan Žika Todorović, Petar Strugar, Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Miloš Samolov i Boda Ninković, u novoj sezoni ekipi će se pridružiti i Anica Dobra, Svetlana Ceca Bojković, Miloš Biković, Milan Marić, Petar Benčina, Nina Janković Dičić, Marko Janketić, Andrija Milošević, Ljubomir Bandović, Boris Isaković, Teodor Vinčić, Aleksandar Srećković Kubura, Sanja Marković, Bojan Dimitrijević, Hristina Popović, Boris Milivojević i mnogi drugi. Iza ovog originalnog serijskog sadražaja stoje produkcijske kuće Cobra film i United media.










