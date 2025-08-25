Grešila sam, nijednom unuku nije stalo do babe! Emotivna ispovest Verice Rakočević

Verica Rakočević o deci i životnim izborima

Modna kreatorka Verica Rakočević godinama živi na Avali, okružena mirom i bogatom prirodom, zajedno sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem. Odabrala je da gradski haos i luksusni stan zameni sa 20 ari placa, kućom u prigradskom delu, ali kako i sama kaže, to joj leči dušu. Dejan Milićević

Ipak, toliko potrebna tišina, često je i podsetnik na svari koje su izmakle ili čiji je konačan oblik bio drugačiji nego što je zamišljala.

- Nisam mogla da zamislim da ću ikada živeti van centra. Moj stan pored Skupštine bio mi je svetinja. Danas, da mi ponude celu tu zgradu u zamenu za ovu kuću, ne bih ni trepnula. Ovde sam pronašla svoj mir - kaže Verica, bez ulepšavanja.

Kreatorka na Avali ima veliko dvorište u čijem održavanju uživa, i kako priznaje, ume da pretera jer joj oko zapne oko detalja. A tu je i bašta...

- Veljko mi kaže da robujem dvorištu. Možda i jesam preterala, ali ne mogu drugačije. Volim da sve izgleda lepo, uredno, s ljubavlju. Nije stvar samo u novcu, stvar je u ličnoj potrebi da život izgleda kako ti osećaš da treba” - rekla je Verica o danima koje posvećuje uređenju svog imanja.

I dok uživa u prirodi, jedna stvar joj i dalje komplikuje svakodnevicu, nema vozačku dozvolu.

- Ljudi me gledaju čudno kad kažem da idem autobusom. A meni to ne smeta. Prazan je, ima klimu, uzmem knjigu i za 25 minuta sam u gradu. Problem je što su mnogi ubeđeni da ako imaš para, moraš da ih pokazuješ. Da imaš vozača, da te niko ne vidi bez brendirane torbe. Meni je luksuz nešto drugo – da imam svoj mir, da nisam ničije opterećenje. Dejan Milićević

Verica Rakočević o deci i svojim izborima kroz život oduvek govori otvoreno, baš kao i o ceni koju je platila zbog karijere – a to je vreme koje nije provela sa svojom decom.

- Bila sam opsednuta poslom. Strastvena, predana, sve ili ništa. I to vreme koje sam posvetila radu, uzelo je ono drugo vreme - vreme s mojom decom. Danas me više zovu oni nego unuci. I u redu je, deca su mi oprostila, ali ja znam istinu. Znam koliko toga nisam stigla - izjavila je Verica.

Priznaje da je nekada i sama bila od onih žena koje balansiraju između karijere i porodice, a vreme koje je uskratila deci pravdala je rečenicom: Ako sam ja srećna, biće i moja deca. Danas, kaže, zna da to nije uvek tačno.

- Mislim da sam tada bila sebična. Sad kad razgovaram s njima, shvatim koliko im je falilo to vreme sa mnom. Znam da me vole, znam da znaju da sam tu za njih, ali znam i šta sam propustila. I zbog toga mi je važno samo jedno: da nikada, ni u jednom trenutku, ne budem njima teret. To sebi neću dozvoliti, bez obzira na to šta mi život još donese.

Verica Rakočević o deci, ćerkama Eleni Karaman i Mileni Rakočević i sinu Miodragu, i danas brine jer majčinstvo se ne umanjuje s godinama. Kreatorka se u svojih 77 godina može pohvaliti kao baka sedmoro unučića, s kojima gaji jako blizak odnos.










