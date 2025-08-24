Ivan Bosiljčić o nesreći koja mu je obeležila život: Veliku Gospojinu slavim kao drugi rođendan

Ivan Bosiljčić je od onih umetnika koji u razgovoru sa predstavnicima medija nastoji da u prvi plan stavi profesiju kojom se bavi, dok o privatnosti govori sa zadrškom.

Ipak, poznato je da je rođen i odrastao u Užicu, da je u dugom i srećnom braku sa pevačicom Jelenom Tomašević, da je otac jedne Nine...

S vremena na vreme Ivan Bosiljčić “vrati film” u prošle dane i priseti se nekih javnosti nepoznatih, a njemu važnih događaja, od kojih su ga neki formirali i kao čoveka.

Nije tajna da je popularni glumac veliki vernik, a o situaciji koja ga je usmerila ka Bogu i podstakla da na život gleda drugim očima govorio je u emisiji televizije Blic, Život u balansu.

- Akademiju sam upisao 1997. godine. Tog leta, dok sam se spremao da idem u Novi Sad, Narodno pozorište u Užicu me je angažovalo da statiram u jednoj predstavi. Igrali smo je na vrhu starog grada do kojeg se, zna svako ko je tamo bio, teško stiže - prisetio se Ivan.

Predstava je uspešno izvedena, a zatim su glumci, među kojima je bilo i 15 mladih statista, krenuli nazad autobusom.

Ata Images

- To veče naš mali autobus je poleteo u provaliju - kazao je Ivan Bosiljčić, prisećajući se najtraumatičnijeg životnog događaja.

- Na neki čudesan način, baš kao u filmovima, autobus se zadržao na ivici litice, ispod koje je tekla reka. Ipak, za razliku od filma, gde se u tim momentima čuje cika i vriska, kod nas je bio tajac. Klatili smo se kao na klackalici, dok su se pred nama smenjivale slike reka-grad-nebo, pa iznova.

Sreća u nesreći bila je da je vozač bio priseban i hrabar.

- Rekao je: Ja ću izaći poslednji. Tako je i bilo. A mi smo, jedan po jedan, išli ka vratima i skakali što dalje od autobusa. Znali smo da nam je to jedina šansa da preživimo.

Kako je Ivan naveo u razgovoru sa Bebom Dragić, to je bio poduhvat gde je svako pokazao svoj karakter i to kakav je čovek.

- Kasnije, kada sam stigao kući, saznao sam da je Velika Gospojina. Od tada taj praznik uvažavam kao drugi rođendan.

To što je sve prošlo bez žrtava bila je božja intervencija - zaključio je Ivan Bosiljčić.









