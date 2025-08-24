Lepa Brena podigla je tri sina

Filip Živojinović, najstariji sin Bobe Živojinovića, nedavno je proslavio jubilarni 40. rođendan. Najlepše čestitke stigle su sa svih strana, a nema sumnje da su mu njadraže one koje su mu uputili članovi porodice. Antonio Anhel / Ata images

Posebno iznenađenje priredila mu je supruga Aleksandra Prijović, koja “broji sitno” do porođaja.

Iako u devetom mesecu trudnoće organizovala je rođendansku zabavu, a potrudila se i da muža obraduje posebnim poklonom.

Filip Živojinović rođen je u braku Bobe Živojinovića i Zorice Desnice. Slobodno može reći da je bogat čovek budući da sa očeve strane ima dva brata, Stefana i Viktora.

Njegova majka je, u braku sa nekadašnjim košarkašem, Ivom Nakićem, dobila sina Maria i ćerku Ivu.

Sa svima je podjednako blizak, a posebnu ljubav ima za Lepu Brenu, uz koju je odrastao. Boško Karanović

Folk zvezda je sada, povodom njegovog rođendana, rekla nešto više o njihovom odnosu, koji je često privlačio pažnju javnosti i bio tema raznih komentara.

- Uvek sam govorila da je Filip naše dete da bih ga zaštitila od objašnjavanja i glupih izjava. Da sam govorila: Znate, on je iz Bobine prve veze sin, to bi se već pretvorilo u nekakvo razdvajanje dece – kazala je pevačica, pa dodala:

- Deci treba pružiti stabilnost, treba im pružiti ljubav i sigurnost. Ja sam se potrudila da kao “B mama” pružim Filipu, naravno pored njegove majke i njegovog oca, sve što treba jednom detetu. Sve što sam pružala mojoj deci, pružala sam i njemu.









