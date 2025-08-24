Sin Stefana Milenkovića od tate je nasledio šarm i energiju: Upoznajte Nikolu, od violine više voli...

Sin Stefana Milenković ima pet godina

Stefan Milenković, naš violinista svetskog renomea, sa violinom se druži od najranijeg detinjstva.Prvi koncert imao je sa četiri i po godine, u školi “Kosta Manojlović”, a tokom dosadašnje karijere doživeo je tu čast da ga slušaju najmoćniji ljudi na planeti. Antonio Ahel/ATAImages

Dugi niz godina je živeo i radio u Americi, da bi se pre nekog vremena vratio u Srbiju. Sa njim je došla i porodica – supruga Gorica i sin Nikola.

- Želeli smo da nosi srpsko ime, ali da istovremeno ima internacionalni prizvuk, da se lako izgovara na drugim jezicima. Nekoliko imena je bilo u igri, ali konačnu odluku doneli smo tek kad se rodio – rekao je svojevremeno Stefan Milenković za HELLO!.

Naslednik, kog je dobio u 43. godini, rođen je u Čikagu. Kao i svaki petogodišnjak Nikola uživa u čarima detinjstva, a mnoge zanima da li je nasledio muzički dar od slavnog oca.

- Ja sam počeo da sviram sa tri godine. Skoro da nemam sećanje bez violine. Imao sam sreću da su me roditelji vodili kroz taj put i upoznavali sa muzikom. Početak je bio u malim “dozama”, od po 5 minuta. To je sistem koji je moj otac izmislio, smatrao je da je to dovoljno za početno upoznavanje sa violinom. Kasnije je, na svaka tri meseca, to vreme povećavao za još 5 minuta – ispričao je Stefan Milenković, gostujući u emisiji “Volim klasiku”

Na pitanje da li i sam primenjuje tu metodologiju kada je reč o muzičkom odgoju sina, odgovorio je:

- Ne. Moji roditelji su uvek govorili da je za njih bilo teže da odvoje vreme i budu dosledni u tome, nego za mene koji sam bio klinac i imao svo vreme ovog sveta. Nisam u mogućnosti da imam kontinuitet kontinuitet sa našim sinom, ne mogu da radim svaki dan sa njim. Zadovoljan sam da bude dete bez ikavog forsiranja. Ata Images

Kako je rekao, Nikola ne svira, ali ima druga interesovanja.

- Voli lego kocke, robote... To je, za sada, njegov univerzum. Trenira džudo, ide na robotiku, opet slaže kocke. Mislim da je lepo da se u ovom uzrastu razvija u svom punom potencijalu, biće vremena za usmeravanje – zaključio je Stefan Milenković, koji se već godinama bavi prosvetnim radom.









