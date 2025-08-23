Senzacija u najavi: Oduševiće vas ime novog trenera Novaka Đokovića!

Novak Đoković duže od godinu dana nema stalnog trenera. U februaru 2024. godine prekinuo je saradnju sa Goranom Ivaniševićem, a pre toga je sarađivao sa Endijem Marejem, Nenadom Zimonjićem i drugim vrhunskim teniserima.
Kako prenose portali specijalizovani za sporstka dešavanja, to bi uskoro moglo da se promeni.Na nedavno održanoj konferenciji za medije, Đoković je između ostalog rekao da je u fazi karijere kada ne može da pravi dugoročne planove. Ipak, ne krije da je otvoren za povremenu saradnju sa velikim teniskim imenima.
Ono što je mnoge iznenadilo, ali i obradovalo, jeste činjenica da bi u njegovom timu mogla da se nađe jedna žena. I to ne bilo koja.
- Obavili smo inicijalne razgovore, ali ne smem ništa više da kažem. Bićete obavešteni – rekao je uz smeh Novak Đoković.
- To je više na emotivnoj strani, nešto što bi meni mnogo značilo. Mislim da je jasno o kome je reč. Ali, hajde neću da izgovorim ime naglas, da ne bih prerano to uradio, ako uopšte dođe do toga. Imali smo interesantne razgovore – kazao je naš najbolji teniser, a mnogi su “između redova” zaključili da govori o Moniki Seleš, čiju karijeru izuzetno poštuje.
Slavna teniserka, rodom iz Novog Sada, svojevremeno je bila najbolja igračica sveta. Osvojila je 53 titule, od toga devet grend slemova.
Kao što je poznato, karijera Monike Seleš naglo je prekinuta 1993. godine, kada ju je navijač Štefi Graf nožem ubo u leđa na teniskom terenu.
