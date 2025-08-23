Jelena Dokić smršala i odmah uskočila u trendi haljine, komentari samo pljušte

Jelena Dokić blista u haljinama na Baliju
Bivša teniska šampionka danas živi svoj najlepši poen, onaj životni. Jelena Dokić blista u haljinama dok ovih dana uživa na Baliju, gde letuje sa partnerom. Jelena je vrlo aktivna korisnica društvenih mreža, pa tako na Instagram postavlja predivne fotografije koje jasnu pokazuju koliko je daleko stigla, fizički i emotivno.
Nakon što je izgubila više od 50 kilograma i prošla kroz težak period prepun ličnih lomova, Jelena Dokić blista u haljinama koje koloritom simbolično oslikavaju novi život. Njene fotografije u razigranim, ženstvenim haljinama postale su sinonim za povratak samopouzdanja i unutrašnje lepote. Ova hrabra žena ponovo je osnažena, voljena i ne skida osmeh s lica.
Uprkos teškim trenucima, Jelena je pronašla snagu da ponovo stane na noge. Zahvaljujući režimu ishrane poznate nutricionistkinje Dženi Krejg, Jelena je izgubila preko 50 kilograma. Ali, kako sama kaže, nije reč samo o kilogramima, već o uspostavljanju balansa, kontrole i dostojanstva.
Uprkos uspesima na terenu, Jelena je imala vrlo trnovit put i nimalo jednostavan život. Ali danas izgleda savršeno. Jelena Dokić blista u haljinama na Baliju, mestu koje je mnogima donelo obnovu, onu unutrašnju, duhovnu.
Haljine Jelene Dokić otkrivaju novu Jelenu - srećnu, samouverenu i nikad ženstveniju. Sa egzotične destinacije, svoje pratioce redovno obraduje u nekoj od prelepih, razigranih, cvetnih ili elegantnih haljina, koje savršeno ističu njenu siluetu.
I to nije sve, uz nju je sada i novi partner, Jane Veselinov, čovek koji, po njenim rečima, predstavlja "mirno, bezbedno i srećno mesto". I dok javnost o njemu zna malo, jasno je da je Jelena pored njega pronašla ono što je dugo tražila: radost, nežnost i sigurnost.
Jelena Dokić blista u haljinama koje objašnjavaju njenu novu energiiju. Danas je žena koja ne krije ožiljke i nosi ih sa ponosom. Svaka njena objava s Balija zrači porukom da se uvek vredi boriti za sebe.
Pogledajte fotografije i neka vam posluže kao inspiracija za komfornu, sportsku, letnju kombinaciju sa stilom.
