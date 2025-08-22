Udala se ćerka Lee Kiš: Mlada oduševila venčanicom, mladoženja u uniformi Vojske Srbije

Udala se ćerka Lee Kiš

Ćerka voditeljke Lee Kiš i novinara Momčila Jokića, Sara Mia Jokić se udala.

Romantične fotografije sa venčanja iznenadile su, ali i oduševile javnost.

Dok je mlada blistala u venčanici, mladoženja je nosio uniformu sa zastavom Srbije.

Uz jednostavnu poruku "Just married", ćerka Lee Kiš objavila je niz slika sa venčanja.

Ćerka Lee Kiš krenula je novinarskim stopama roditelja. Ipak, primat je dala televiziji.

Sara Mia Jokić se pre nekoliko godina odselila iz roditeljskog doma, a o svom emotivnom životu nije detaljnije govorila.

Njena mama je u jednom intervjuu progovorila o ulozi tašte, koja je očekuje. Na tu temu je rekla:

- Biću tašta, baš kao i moja mama. Uvek je povlađivala zetu i mnogo je meni pomogla u svakom pogledu. Mislim da pametna tašta može da bude samo ona koju voli zet.

Na pitanje, da li čuva ćerku od mangupa i da li će biti opasna tašta za "Grand news" je izjavila:

- Možda sam u poslu nekad opasnija, ali privatno sam jedna opuštena mama. A što se tiče zeta dobrodošao, pa će on pričati kakva sam tašta. Biću dobra tašta.









