Selmi do smrti nisu verovali da je čuvena pesma Bijelog dugmeta posvećena baš njoj: Vlado i ja smo se sreli 1945. godine

Selma Borić, davne 1945. godine srela je Vlada Dijaka i od tog trenutka postala je njegova inspiracija. Upravo je njoj posvetio svoj veliki hit "Selma" koju izvodi Bijelo dugme.

Vest da je 2021. godine, jednog hladnog januarskog dana, preminula u 92. godini Selma Borić rastužila je ceo region. Njenu smrt na Fejsbuku je objavio Željko Bebek, koji je postavio fotografiju sa Selmom s proslave njenog 90. rođendana u avgustu 2019. godine. printscreen youtube HRT1

Svojevremeno je u jednoj emisiji Selma objasnila da je 1945. srela, a potom 1949. godine, kada joj je bilo svega 19, upoznala Vlada Dijaka, koji je bio zaljubljen u nju. Upravo on je i autor kultnih stihova pesme koju je komponovao Goran Bregović, a otpevao Bebek.

Selma Borić je do kraja svog života živela u Zagrebu, a više puta je govorila o svom prijateljstvu s Vladom Dijakom. Bila je rodom iz Zenice, ali je pohađala Drugu žensku gimnaziju u Sarajevu. Često je vikendom putovala kući vozom i jedanput ju je Vlado sreo na tom putu. Ponudio se da joj ponese mali, tamnocrveni kofer do železničke stanice.

Ispratio je u voz, a prozor pored kojeg je sela bio je razbijen. On joj je dobacio: “Selma, ne naginji se kroz prozor“.

Nakon tog susreta, Vlado Dijak je napisao pesmu, koju je kasnije otpevao Željko Bebek.

Sretala je Selma Vladu više puta, ali on je samo fascinirano gledao u nju. Nije se usuđivao ni da je izvede na kafu, niti da je poljubi.

Tek joj je 1962. njen otac poslao novine u kojima je bila objavljena pesma Selma. Niko od kolega joj nije verovao da je ona baš ta Selma o kojoj se peva. Prvi put Selma je čula tu pesmu u izvođenju “Bijelog dugmeta” 1975. godine u koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski”.

Selma je ceo život mnogima pokušavala da objasni da je ona zaista ta Selma... Neki joj sve do samog kraja nisu poverovali. A ona je znala. To je njen Dijak napisao sa nju, iako joj nikada konkretno nije izjavio ljubav, pogled na njenu lepotu bio je dovoljan za ljubav za ceo život.

