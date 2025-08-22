Ovde sada radi Nataša Ninković, potpisala ugovor

Glumica Nataša Ninković pre samo nekoliko dana, posle punih 30 godina, dala je otkaz u Narodnom pozorištu. Vest je iznenadila javnost, ali glumica je jasno odlučila da svoju karijeru uspešno gradi na drugom mestu. Antonio Ahel/ATA Images

Nataša Ninković u Narodno pozorište je došla još kao studentkinja, na poziv tadašnjeg upravnika Aleksandra Berčeka. Njen glumački početak obeležila je diplomska predstava “Ukroćena goropad”. Ipak, od sada našu sjajnu glumicu gledaćete u predstavama drugog pozorišta i to Jugoslovenog dramskog, gde već neko vreme Nataša ima zapažene uloge.

Tako je Nataša Ninković posle 30 godina rada u Narodnom pozorištu, u kom je imala status prvakinje, dobila je svoju novu matičnu kuću - Jugoslovensko dramsko pozorište.

Čestitamo!









