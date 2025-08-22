Nju je Čeda Čvorak ostavio posle 30 godina braka: Razveo sam se

Frontmen čuvene grupe "Luna" Čedomir Rajičić poznatiji kao Čeda Čvorak i kada je bio na samom vrhuncu svoje popularnosti, o privatnom životu nije želeo da priča. Znalo se da je oženjen i da ima sina.

Međutim, gostujući u emisiji "Preters", Čeda Čvorak prvi put je progovorio o razvodu. Stavio je tačku na 30 godina duhg brak sa Darom. Muzičar je ispričao i koji su bili razlozi za njihov rastanak.

- Razvod je bio proces problema i okoline i sve i svašta. Posao, ljudi, okruženje, sve je to bilo uzrok razvoda. Moj odnos prema ljudima koji to nisu zaslužili, a ja sam mislio, to tako treba. Ti sukobi na toj relaciji, nije bilo treće osobe, prevare. Nije bilo pijanstva, kocke, jednostavno razmimoilaženje - rekao je muzičar u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji i dodao:

- Nije to došlo posle 30 godina braka, to je dolazilo, to je trajalo. Foto: Antonio Ahel/ATA Images

O nekadašnjoj koleginici Maji Marković pričao je bez zadrške i naglasio da je posle njenog odlaska trebalo da stane.

- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt.

Youtube Screenshot/K1 tv

- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka - zaključio oje Čeda Čvorak za Hype.









