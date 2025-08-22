Nju je Čeda Čvorak ostavio posle 30 godina braka: Razveo sam se

Frontmen čuvene grupe "Luna" Čedomir Rajičić poznatiji kao Čeda Čvorak i kada je bio na samom vrhuncu svoje popularnosti, o privatnom životu nije želeo da priča. Znalo se da je oženjen i da ima sina.
Međutim, gostujući u emisiji "Preters", Čeda Čvorak prvi put je progovorio o razvodu. Stavio je tačku na 30 godina duhg brak sa Darom. Muzičar je ispričao i koji su bili razlozi za njihov rastanak.
Pročitajte Aleksandra Prijović Filipu za rođendan poklonila ono o čemu je godinama maštao
- Razvod je bio proces problema i okoline i sve i svašta. Posao, ljudi, okruženje, sve je to bilo uzrok razvoda. Moj odnos prema ljudima koji to nisu zaslužili, a ja sam mislio, to tako treba. Ti sukobi na toj relaciji, nije bilo treće osobe, prevare. Nije bilo pijanstva, kocke, jednostavno razmimoilaženje - rekao je muzičar u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji i dodao:
- Nije to došlo posle 30 godina braka, to je dolazilo, to je trajalo.
O nekadašnjoj koleginici Maji Marković pričao je bez zadrške i naglasio da je posle njenog odlaska trebalo da stane.
- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt.
- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka - zaključio oje Čeda Čvorak za Hype.
Pročitajte još
Nju je Čeda Čvorak ostavio posle 30 godina braka: Razveo sam se
Čeda Čvorak progovorio o razvodu, za koji javnost sve do sada nije znala
22/08/2025Saznajte više
Zbogom, Španijo! Anastasija i Nemanja Gudelj sele se u ovu zemlju
Anastasija i Nemanja Gudelj najverovatnije život nastavaljaju na novoj adresi, evo i gde tačno
22/08/2025Saznajte više
Luka, baci pet! Ognjena Jokić u tatinom zagrljaju pozdravila Dončića, Arena podrhtava od aplauza
Utakmica Srbija Slovenija privukla je veliku pažnju gledalaca, Ognjena Jokić ukrala šou
21/08/2025Saznajte više
I lep i talentovan! Upoznajte Teodora, mlađeg sina Lene Kovačević
Mlađi sin Lene Kovačević zove se Teodor
21/08/2025Saznajte više
Na dresu im piše samo ime: Evo zašto braća Milinković Savić imaju dva prezimena
Sergej i Vanja Milinković Savić imaju dva prezimena
21/08/2025Saznajte više
Deset godina i jedan dan: Slavlje u domu Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića
Rođendan Slobode Mićalović je danas
21/08/2025Saznajte više
Komentari (0)