Marija Karan i Ivana Berendika na moru pokazale letnji stajling bez mane

Marija Karan i Ivana Berendika zajedno na moru

Bivša članica popularne grupe „Models“, Ivana Berendika, godinama živi daleko od domaće javnosti. Od kada se povukla sa scene krajem devedesetih, Ivana godinama živi u Americi, a bavi se dizajnom nakita i retko se eksponira. Međutim, ovog leta vratila se u zavičaj da bi krstila decu. Sa suprugom, američkim milijarderom Tomasom Jermolukom, Ivana je krstila blizance, ćerku Zoi Mej i sina Kai Nikolu. Instagram

Nakon krštenja, Ivana je nastavila da uživa na crnogorskom primorju sa glumicom Marijom Karan. Njih dve su u više navrata viđene zajedno kako se voze čamcem duž obale i uživaju u letnjem provodu.

Ivana je dobro raspoloženje zabeležila i kamerom, pa je fotografije podelila sa pratiocima na Instagramu. Marija Karan i Ivana Berendika zajedno na moru blistaju; Marija u donekle provokativnoj zlatnoj haljini protkanoj crnim prugama, a Ivana u elegantnoj crnoj haljini sa izraženim dekolteom. Obe su plenile stilom i harizmom deleći opuštene trenutke i prijateljski razgovor.

Njihovo prijateljstvo očigledno traje godinama, a leto u Crnoj Gori bila je idealna prilika da nadoknade vreme i obnove bliskost i pred kamerama. Druženje dve lepe žene uvek privuče pažnju prolaznika, ali su one ostale verne svoj jednostavnom nastupu, i svoj stilu. Instagram/@ivanaberendika

Podsetimo, Ivana se za Tomasa udala 2005. godine na Bahamima, a decu su dobili 2016. godine. Iako je između njih 20 godina razlike, Ivana ističe da su godine, iskustvo i Tomasova energija ono što ju je osvojilo.

- Nikad nisam maštala o princu na belom konju. Bila sam racionalna i dobila ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je avanturista, radoznao i slobodnog duha. Njegova snaga i mudrost su me osvojile – rekla je ranije.

Iako su uspešno izgradili život daleko od očiju javnosti, njihova veza i dalje intrigira, jer su uspeli da ostanu jedan od najdiskretnijih parova među poznatima. Instagram/@ivanaberendika

Ovog leta, Marija Karan i Ivana Berendika zajedno na moru pokazale su i da se za voljene ljude uvek nađe vremena, kao i da se rodna kuća i porodične vrednosti ne zaboravljaju, pa makar bili i na drugom kraju sveta.









