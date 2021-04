Ivana Berendika otvara vrata bajkovite oaze na Bahamima (foto)

Ivana Berendika, nekadšnja manekenka i supruga američkog milionera Tomasa Jermoluka, otvara vrata porodične kuće u turističkoj prestonici Kariba...

Raskošan, a opet divlji ambijent Bahama, bio je idealna tačka na kojoj su Ivana Berendika i Tomas Jermoluk smestili svoj nekonvencionalni dom. Pod devizom nenarušavanja ekosistema i balansa prirode, izgradili su luksuznu oazu koja će im podariti preko potreban mir. Nekada okrenuta feng šui metodi, bivša manekenka, danas uspešna dizajnerka nakita “Arme De L'Amour” otkriva da je pronašla nove modele uređenja doma, koji možda nisu dovoljno eksponirani, ali su po njenom mišljenju veoma delotvorni.

Marko Sovilj

- Kuća koju smo sagradili je van svih stereotipa, vrlo je mala i krajnje jednostavna. Vodili smo se željom da imamo svoju kolibicu na pesku, koju ćemo uvek rado ustupiti prijateljima koji imaju ljubimce ili malu decu, a da niko od nas zbog toga ne trpi stres. Podovi su urađeni tako da ih je lako očistiti, a gotovo svi zidovi, pa i oni koji odvajaju kupatila su u staklu. To doprinosi osećaju da ste u skladu sa prirodom, posebno bujnom vegetacijom koja krasi dvorište. Naravno, dok se, na primer, tuširate, niste izloženi pogledima jer rastinje zaklanja vidik, a vama pruža osećaj kao da ste napolju, pod vedrim nebom. Inače, dok smo radili na ovoj kući osnovni princip nam je i bio ne narušavanje ekosistema: nismo isekli nijedno drvce, već smo se prilagodili uslovima terena. Čak sam birala uglavnom beli i jednostavan nameštaj, kako fokus ne bi bio pomeran na detalje enterijera. Nikada nisam videla lepši zalazak sunca od ovog koji viđam ovde. Potpuno je bajkovito, lepota netaknute divljine u pravom smislu - kaže Ivana za HELLO!.

Marko Sovilj

Iako nije impozantne kvadrature, dom Ivane Berendike i Tomasa Jermoluka odiše funkcionalnoću. Nijedan milimetar nije uludo potrošen, a poruka rajske kolibice na plaži bila bi tiha borba protiv tekovina informatičke ere. Upravo one koja im je i omogućila takav luksuz.

- Primetila sam da mi sve više smeta kada ugodna večera sa prijateljima preraste u opsesivno „čekiranje“ društvenih mreža. U ovoj kući ne postoji čak ni soba viška. Nismo želeli ni kućni bioskop, apsolutno ništa što bi narušavalo prirodni balans. Ona je osmišljena kao mesto gde će sve biti podređeno nepravedno potcenjenom druženju, razgovoru, diskusiji, interakciji. Danas je toliko retko imati bazu gde će vrednosti kao što su pogled, podrška i uživanje u hrani biti pravilno vrednovane. Sve je prebrzo i gubi čar, virtuelno nemilice potiskuje društveni momenat.

Marko Sovilj

Poslednjih godina feng šui je postao neizostavni metod uređenja doma, kako kod ezoteričara, poštovalaca istočnjačke kulture, tako i kod onih sa viškom novca ili vremena. Međutim, Ivana kaže da je, bar u njenom spektru interesovanja, ova metoda pomalo prevaziđena.

- Vodila sam se modelima tai-čija i kvikonga. Oni podrazumevaju otvoren prostor sa što manje stvari, nameštaja, a pogotovo nepotrebnih ukrasa. Apsolutno sam uverena da je od estetike, cene i drugih manje važnih stvari mnogo bitnija emocija koja vas vezuje za određeni predmet, odnosno uspomena i energija koju nosi. Zamislite osećaj kada ujutru prvo ugledate sofu na kojoj ste se prvi put poljubili sa suprugom. Neprocenjivo. Imam prijateljicu koja je nedavno prolazila kroz razvod. Naravno, bio je to izuzetno težak period za nju, a činjenica da je ostavila kompletan nameštaj u svom okruženju dodatno je pogoršavala situaciju. Svaki komad budio je negativne asocijacije na burne svađe sa suprugom. Sve dok se nije rešila tog nameštaja nije mogla da krene dalje i bude srećna.

Marko Sovilj

Kažu da je vrhunac enterijerskih performansi eklektičko uređenje. Ivana, koja je u poslednjih deset godina imala puno kreativnih izazova, smatra da je upravo eklektika način da iskaže sav svoj potencijal.

- Nisam od onih koji poštuju pravila, radije sledim instinkt i emociju nego uvrežene modele. Zato mi se dešava i da grešim. Ipak, tu do izražaja dolazi praktična strana moje ličnosti, jer sam sklona da nameštaj kupujem i po „second-hand“ radnjama. Uopšte, Amerika je idealna zemlja za nas koji pogrešimo pri odabiru u kupovini, budući da je apsolutno sve moguće vratiti u određenom vremenskom roku. Bitno je da svaku sitnicu koja se ne koristi, koja je pokvarena ili dugo neupotrebljavana - izbacim. Tako čistim auru i pravim energetski čist prostor. To se, naravno, odnosi na sve - od garderobe do pokućstva. Marko Sovilj

Neprestano učenje, ogroman rad, duhovni razvoj i prepoznavanje talenta obeležili su poslednjih petnaestak godina života Ivane Berendike.

- U svemu sam pronalazila način da se nadgradim, učim i proširim vidike. Njujork, njegova otvorenost i slobodoumnost naučili su me da bez bojazni kombinujem stvari i stilove, školovanje na univerzitetu „Parsons” dalo mi je vrstu kredibiliteta, a suprug neverovatnu podršku da razvijam svoje talente. Zahvalna sam sudbini što mi je dozvolila takav razvoj i što imam ogromnu volju za ekspanzijom. Svaki dan se budim i ponavljam da će sve biti perfektno. Jeste vrsta internog pranja mozga, ali, verujte mi, vrlo je efikasno i funkcioniše. Osim negativnih stvari, iz života sam uspela da eliminišem i svaku negativnu misao. To je suština mog uspeha - ponosno završava Ivana.

Marko Sovilj