Vilijam Defo oduševio na Sarajevo Film festivalu

Holivudski glumac Vilijam Defo na Sarajevo Film Festivalu 2025 dobitnik je nagrade "Počasno srce Sarajeva" za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Dvadeset pet godina nakon prve posete Festivalu, Defo se vratio u Sarajevo, ovog puta kao počasni gost i govornik na Masterclassu, čiji je moderator bio reditelj i filmski kritičar Nil Jang. Facebook/@sarajevofilmfestival

Publika, koja je do poslednjeg mesta ispunila salu Bosanskog kulturnog centra, imala je priliku da čuje autentične uvide u glumački život čoveka koji je bio Isus („The Last Temptation of Christ“), vampir („Shadow of the Vampire“) sa nominacijom za Oskara za najboljeg sporednog glumca, zatim Zeleni Goblin, Vinsent Van Gog („At Eternity’s Gate“), pa čak i Antihrist, te koji je sarađivao s svetski poznatim rediteljima, poput Martina Skorsezea i Dejvida Linča...

Vilijam Defo na Sarajevo Film Festivalu je govorio o tome kako se prepuštanje tuđoj viziji često otkriva kao lični proces transformacije. Na Masterclassu je istakao i važnost teatra u svom početku, uticaj umetnosti na život, ali i izrazio žal što nikad nije radio s Henrijem Kjubrikom.

Spomenuti proslavljeni američki reditelj koga mnogi i danas pamte po “režiranju” prvog sletanja na Mesec ali i filma koji je pomerio granice ne samo pristojnosti već i fantazije, “Širom zatvorenih očiju”, brojnim glumcima doneo je totalno drugačiji pristup ulogama ali i pogled na realnost. Tako je saradnju sa Kjubrikom na ovom filmu glumica Nikol Kidman svojevremeno doživela kao život izvan realnosti. Facebook/@sarajevofilmfestival

- Kao glumac, morate sebi da kažete da postoji realnost i da postoji laž. Te granice se ponekad pređu, a to se dešava kada radite sa režiserom koji dozvoljava takve stvari. Veoma je uzbudljivo kada se tako nešto desi, ali je istovremeno i zastrašujuće - rekla je Kidman.

U daljem razgovoru Defo je otkrio da je njegov fokus trenutno na saradnji s rediteljem Robertom Egersom, s kojim upravo snima novi film.

Kao omaž glumcu koji iako je snimio 136 igranih filmova, a nastavlja da pomera sopstvene i filmske granice, biće prikazan film “The Birthday Party” (2025), režisera Migela Angela Himeneza.

Na pitanje koja je uloga najviše uticala na njega, Vilijam je na Sarajevo Film Festivalu 2025 istakao da je to verovatno uloga Isusa Hrista u filmu Martina Skorsezea “Poslednje Hristovo iskušenje”. Priznao je da je ta uloga zahtevala najdublje zalaganje, kako emocionalno, tako i fizičko, i da je ostavila snažan trag na njegovoj ličnosti.









