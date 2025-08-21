I lep i talentovan! Upoznajte Teodora, mlađeg sina Lene Kovačević

Mlađi sin Lene Kovačević, Teodor, do sada se nie pojavljivao u javnosti. Pevačica nastoji da svoj privatni život zadrži daleko od očiju javnosti, stoga retko deli fotografije iz porodičnog albuma.
Ipak, sada se situacija promenila, budući da je Teodor Brčin, “napravio izlet” u svet filmske umetnosti.
Pročitajte Upoznali se slučajno, vole se duže od deceniju - Suprug Lene Kovačević je džentlmen kakav se retko sreće
Naime, simpatični dečak se zajedno sa mamom pojavljuje u crtanom filmu “Super Čarli”.
Naime, pevačica je pozajmila glas liku Mame u novom animiranom ostvarenju, dok je njenom sinu pripala uloga glavnog lika – Super Čarlija.
- Ovaj animirani film je beskrajno šarmantan. Mislim da ima pravi evropski humor i jedva čekam da ga vidite. Tumačim majku superbebe, a ono što je skroz simpatično jeste da su sve te replike kao replike iz sopstvene kuće – izjavila je Lena na premijeri u MTS Dvorani.
Mlađi sin Lene Kovačević, povodom svoje prve veće uloge, dobio je brojne komplimente od glumaca koji su radili na filmu.
Na premijeri je imao podršku i svog dede, akademika Dušana Kovačevića.
Pored Lene Kovačević i Teodora Brčina, junacima ove porodične priče, rađene po bestseleru Kamile Lekberg, glasove su pozajmili i Vanja Milić, Marko Kon, Boda Ninković i drugi.
Po mnogima jedna od naših najlepših pevačica udata je za biznismena Veljka Brčina, sa kojim ima dva sina – trinaestogodišnjeg Vuka i tri godine mlađeg Teodora.
Pročitajte još
Na dresu im piše samo ime: Evo zašto braća Milinković Savić imaju dva prezimena
Sergej i Vanja Milinković Savić imaju dva prezimena
21/08/2025Saznajte više
Deset godina i jedan dan: Slavlje u domu Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića
Rođendan Slobode Mićalović je danas
21/08/2025Saznajte više
Supruga Sergeja Ćetkovića kuva za deset, ali ovo jelo priprema po prvi put
Supruga Sergeja Ćetkovića kuva i kad odmara - ne zato što mora, već to voli
21/08/2025Saznajte više
Katarina Živković imala je težak odnos sa ocem: Samo dva puta je video unuka
Katarina Živković progovorila o odnosu sa ocem
21/08/2025Saznajte više
Emina Jahović: I dalje uspavljujem sinove iako imaju 17 i 13 godina
Emina Jahović o sinovima i roditeljstvu govorila je nedavno za srpske medije, ovaj ritual je i dalje prisutan u njihovoj kući
21/08/2025Saznajte više
Jelena Rozga o romansi sa Huljićem: Pre 10 godina smo se razdvojili, ali ljubav je uvek bila tu
Jelena Rozga o raskidu sa Ivanom pre 10 godina progovorila tek sada
21/08/2025Saznajte više
Komentari (0)