I lep i talentovan! Upoznajte Teodora, mlađeg sina Lene Kovačević

Mlađi sin Lene Kovačević, Teodor, do sada se nie pojavljivao u javnosti. Pevačica nastoji da svoj privatni život zadrži daleko od očiju javnosti, stoga retko deli fotografije iz porodičnog albuma.

Ipak, sada se situacija promenila, budući da je Teodor Brčin, “napravio izlet” u svet filmske umetnosti.

Naime, simpatični dečak se zajedno sa mamom pojavljuje u crtanom filmu “Super Čarli”.

Naime, pevačica je pozajmila glas liku Mame u novom animiranom ostvarenju, dok je njenom sinu pripala uloga glavnog lika – Super Čarlija.

- Ovaj animirani film je beskrajno šarmantan. Mislim da ima pravi evropski humor i jedva čekam da ga vidite. Tumačim majku superbebe, a ono što je skroz simpatično jeste da su sve te replike kao replike iz sopstvene kuće – izjavila je Lena na premijeri u MTS Dvorani. Privatna Arhiva

Mlađi sin Lene Kovačević, povodom svoje prve veće uloge, dobio je brojne komplimente od glumaca koji su radili na filmu.

Na premijeri je imao podršku i svog dede, akademika Dušana Kovačevića. Privatna Arhiva

Pored Lene Kovačević i Teodora Brčina, junacima ove porodične priče, rađene po bestseleru Kamile Lekberg, glasove su pozajmili i Vanja Milić, Marko Kon, Boda Ninković i drugi.

Po mnogima jedna od naših najlepših pevačica udata je za biznismena Veljka Brčina, sa kojim ima dva sina – trinaestogodišnjeg Vuka i tri godine mlađeg Teodora.

Privatna Arhiva









