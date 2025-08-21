Emina Jahović: I dalje uspavljujem sinove iako imaju 17 i 13 godina

Emina Jahović nedavno je promovisala u Beogradu novi album pod nazivom "Svitanje" te je svakodnevno bila po srpskim medijima i govorila na razne teme.
Jedna od njih naravno bila je i roditeljstvo i njeni naslednici Jaman i Javuz koji su sada u pubertetu, a kako kao samohrana majka izlazi na kraj sa svim izazovima iskreno je pričala.
Stariji naslednik već je krenuo njenim i očevim stopama, mada se okušao u nešto drugačijem muzičkom žanru, dok se mlađi još uvek ne izjašnjava čime će se baviti u životu.
Neosporno je da su obojica nasledili muzički gen od oba roditelja, ali pop zvezda ne želi da ih forsira ni u čemu već smatra da je potrebno da obojica pronađu sebe u budućim profesijama.
– Kao otac je Mustafa okej. Deca ga vole. Stariji sin je isti on, mnogo liči na njega. Mlađi je kao ja – Javuz malo više liči na mene - rekla je nedavno za "Scandal" pevačica.
Pročitajte Istina je! Emina Jahović potvrdila prelepe vesti, Nataša Bekvalac joj prva čestitala
Svaki slobodan trenutak Emina Jahović maksimalno posveti sinovima koji sada prolaze kroz najizazovniji period odrastanja. Nije lako, ali Jaman i Javuz su dobri momci te pevačica nema većih problema.
A koji to ritual im je ostao u kući od najranijih dana? Mnoge mame su ostale zbunjene ovom pevačicinom izjavom, ali su se složile istovremeno da je to veoma lepo.
- Ja decu i dalje uspavljujem, iako su oni veliki. Ponekad im ispričam neke priče, ne bajke naravno, pričamo o nekim stvarima pre nego što zaspu.
To je moj susret sa inspiracijom, ja se tome toliko radujem, ne mogu da vam objasnim, kao da idem na parti, na fenomenalnu večeru. Ja nikada nisam sama - rekla je muzička zvezda za "Blic" jutro pre nekoliko nedelja.
