Jelena Rozga o romansi sa Huljićem: Pre 10 godina smo se razdvojili, ali ljubav je uvek bila tu

Jelena Rozga o raskidu ali i ljubavi generalno ne voli da govori za medije poslednjih nekoliko godina od kada je stavila tačku na vezu sa Stjepanom Hauserom.
Od tada se samo nagađalo koji muškarac je osvojio ponovo njeno srce sve do nedavno kada i zvanično nije potvrđeno ko je taj gospodin pravi u pevačicinom životu.
I ne, nije novi dečko! U pitanju je stara ljubav koja se ponovo vratila u Jelenin život - Ivan Huljić, sin Tončija i Vjekoslave Huljić sa kojim je pevačica pre više od decenije bila u emotivnom odnosu.
Ipak, tada su bili znatno mlađi i nezreliji pa je ljubav pukla pred prvim problemima. Mada se nikad nije ugasila, tinjala je, tinjala sve dok se nedavno nije ponovo rasplamsala.
Naime, njene komšije iz Splita otkrile su medijima da Jele ponovo ljubi Huljića koji je od nje mlađi punih 10 godina, a kada su ih paparaci uhvatili više nije mogla, ni želela da skriva.
- Nisam ljuta na svoje susede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Možda bih i ja rekla da sam nekoga videla. Nije da smo se skrivali. Samo ne volim o tome pričati u javnosti, volim to zadržati za sebe, volim živeti što tiše.
Ne volim stalno iskakati, nikad nisam bila takva i tako funkcionišem već 30 godina, tako da to ne bih htela to da menjam - rekla je za pop zvezda za "Blic" pa dodala:
Tada je ujedno Jelena Rozga o raskidu sa Ivanom prvi put i progovorila. Sa njim je bila u vezi pre 10 godina, a o obnavljanju njihove ljubavi kaže da je bilo suđeno.
- Ta ljubav je uvek bila tu. Samo su bile neke druge okolnosti, pa smo se malo razdvojili, a sada smo opet zajedno i nikad sretniji - istakla je.
