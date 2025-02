Ništa od venčanja! Jelena Rozga progovorila o Huljiću, ovo je prava istina

Venčanje Jelene Rozge se još uvek neće dogoditi

Na poslednjem koncertu Jelene Rozge u Sava Centru bio je i njen novi izabranik za kog je tada govorila sa osmehom na licu ali pomalo misteriozno.

No, ubrzo se saznalo da nije u pitanju novi dečko, već stara ljubav kojoj je pre godinu dana ponovo dala šansu. Pevačica je obnovila emotivnu vezu sa deset godina mlađim Ivanom Huljićem.

M.M./ATAImages

- Nisam više solo igračica. Gledam u najlepše plave oči. Sve je mnogo lakše s obzirom na to da radimo isti posao. Meni je sve najlepše na njemu.

Mama ga obožava i tata, stari Rozga, isto. Sličan je Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko - rekla je za In magazin letos Rozga opisujući svog partnera.

Kako je otkrila njen partner je njena najveća podrška pa je tako iz prikrajka bio na dva velika solistička koncerta koje je održavala u Sava centru tokom decembra i januara.

Pre nekoliko dana osvanula je vest da Splićanka priprema čak dva gala venčanja u septembru ove godine, a sada se ona tim povodom oglasila za hrvatske medije:

- Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva venčanja kako pišu - rekla je Jelena za Story hr i istakla da joj te glasine uopšte ne smetaju.

- Ma sada me više ništa ne smeta i ne uzrujava. Nekad sam se guglala, ali sam prestala jer sam shvatila da mi ne treba to jer se samo uzrujam kad tako izlaze neke laži, neistine. Sada me više ništa ne dotiče- kazala je Jelena.

Antonio Ahel/ATAImages

Kako su regionalni mediji pisali pre decenije, Rozga i tada mlađani Huljić vezu su prekinuli zbog velike razlike u godinama i protivljenja njegove majke Vjekoslave.

Ipak, kako su godine prošle, a oni shvatili da ipak ne mogu jedno bez drugog, verujemo da je i Tončijeva supruga prihvatila činjenicu da se od ljubavi i sudbine ne može pobeći te sada navija za sina i snaju iz sveg srca.