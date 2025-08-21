Arijana Mihajlović sa NJIM započela novi biznis, sreća je ponovo tu

Udovica Siniše Mihajlovića ponovo ima široki osmeh na licu!

Arijana Mihajlović sa poslovnim partnerom otvorila je bar-restoran u Rimu, koji joj je postao glavna preokupacija posle teškog životnog perioda tokom kojeg je ostala bez supruga. Photo by Claudio Villa/Getty Images

Od kada je slavni fudbaler preminuo 16. decembra 2022. godine, njegova supruga od tuge skoro da se povukla iz javnosti.

Ipak, nakon što je prošlo određeno vreme od tragičnog gubitka, Arijana je uz ogromnu podršku svoje porodice shvatila da život mora da se nastavi dalje, pa je izašla iz ilegale i rešila da otpočne privatni biznis.

Kako prenosi "Kurir", udovica proslavljenog fudbalera i trenera postala je ugostiteljka, pa je sa svojim poslovnim partnerom otvorila restoran-bar u Rimu.

- Ovaj ugostiteljski objekat trenutno je Arijani glavna preokupacija posle teškog životnog perioda u kom je ostala bez supruga i oca. Ona ima veliku podršku svoje dece za ovaj biznis koji je započela prošle godine sa svojim poslovnim partnerom Alesandrom. Kad god je u Rimu, ona svakodnevno odlazi do restorana, a spojila je i lepo s korisnim, pa u ovom prostoru organizuje sva porodična slavlja na kojima se okupljaju njeni najmiliji.

Svi koji su bili u restoranu su oduševljeni ambijentom i atmosferom, a akcenat je na italijanskoj kuhinji. Arijana mesecima nije izlazila iz kuće zbog žalosti, a onda je shvatila da zbog porodice i sebe život mora da se nastavi dalje. Odmah je došla na ideju da otvori ugostiteljski objekat i to joj je doslovno spaslo život i vratilo osmeh na lice.

Ceo enterijer je urađen po njenoj zamisli, a sugestije su dale i njene ćerke. Svi njeni najbliži su srećni zbog nje i njenog novog poslovnog uspeha. Bar-restoran se nalazi u rimskom kvartu Parioli, za koji je ona izuzetno vezana još od mladosti, jer su se ona i njeno društvo ovde okupljali i družili tokom osamdesetih i devedesetih godina - ispričao je sagovornik upućen u detalje za pomenuti medij. Irina Eller

Inače, nekadašnja italijanska manekenka je tek nedavno smogla snage da progovori o bolnom gubitku supruga, bez koga je ostala pre dve i po godine.

- Njegova smrt bila je najstrašniji i najintenzivniji trenutak koji sam ikad doživela. Svi smo bili oko njega: ja, deca, njegov najbolji prijatelj, moja i njegova majka. Nakon njegovog poslednjeg daha, u toj sobi se osetila snaga koju ne mogu opisati.

Plakali smo suzama koje smo potiskivali kako mu ne bismo dali do znanja da je kraj blizu. Gubitak oca je bio žestok udar za našu decu. Ali oni su pokazali snagu. Tako sam obećala Siniši na samrti dok sam ga držala za ruku: "Sada idi. Ja ću se brinuti o deci!" Tek tada je otišao - ispričala je Arijana u potresnoj ispovesti za rimsku Republiku, pa nastavila:

- U početku sam osećala njegovo prisustvo u kući: posteljina oko mene se uvijala, ponekad bih čula zvuk koji su proizvodile njegove papuče kad je hodao. Jedna stvar mi se, međutim, stalno dešava - gde god pogledam, vidim broj 19, koji nekako povezuje našu porodicu.

Sahranjen je 19. decembra, naša prva ćerka i moja majka rođene su 19. Kad želim da proverim koliko je sati na telefonu, budite sigurni da stoji broj 19. Pitam se da li je to znak - dodala je Sinišina udovica.









