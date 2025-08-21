Supruga Sergeja Ćetkovića kuva za deset, ali ovo jelo priprema po prvi put

Kristina Ćetković, supruga Sergeja Ćetkovića, jednog od najvoljenijih muzičara, ovih dana proživljava najlepše pustolovine - one gastronomske. I dok Sergej uživa u mirnijim momentima porodičnog života u istarskom mestu Svetvinčenat, supruga Sergeja Ćetkovića kuva i kad odmara.

Kristina pokazuje da je domaćica sa stilom, ali i žena sa strašću prema kuvanju i učenju. Na društvenim mrežama podelila je video sa posebne radionice - pripreme istarskih pljukanaca, tradicionalnog jela koje zahteva vešte ruke i strpljenje. Nikola Rudić

Na licu mesta, u autentičnom ambijentu, Kristina je pokazala da uči od stare majstorice zanata, koja joj je nesebično otkrila sve tajne pripreme ovog specijaliteta.

„Hvala divnoj Noni Božici što me je naučila kako da napravim prave Istarske pljukance“, poručila je Kristina uz snimak koji možete pogledati u nastavku.

Kao posebnu zahvalnost svojim pratiocima, supruga Sergeja Ćetkovića podelila je i recept za pljukance: Instagram/remekjelo

“500 g pšeničnog brašna (tip 500 meko), 250 ml tople vode, kašičica soli, kašika maslinovog ulja. Sve sastojke pomešati i umesiti testo. Ostaviti sat vremena da odstoji, pa oblikovati pljukance” - napisala Kristina je u opisu videa.

I dok mnogi koriste odmor da isključe sve radare, supruga Sergeja Ćetkovića kuva i kad odmara; i to ne iz obaveze, već iz čiste ljubavi i stvaralačkoj strast prema hrani.

Njena ljubav prema kuvarstvu nadopunjuje skladan porodični život Ćetkovića, koji godinama unazada važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni. Njihove dve ćerke, koje par brižno čuva od medijskog eksponiranja, odrastaju u atmosferi mirne svakodnevice i topline doma, gde se podjednako neguju talenti, umetnost i porodične vrednosti.

Ova kulinarska epizoda Kristine Ćetković dokazuje da je zdrav apetiti (za znanjem) ne treba utišavati.









