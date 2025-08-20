“Pinkove zvezde” dobile voditelja, evo kome je pripala ta uloga

Muzičko takmičenje “Pinkove zvezde” neko vreme nije se emitovalo, ali se od jeseni vraća na male ekrane.
Prethodnih nedjelja objavljena su imena članova žirija, među kojima su se našli i neki koji su proteklih godina činili žiri “Zvezda Granda”. Željko Mitrović potvrdio je da žiri čine: Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Zorica Brunclik, Jelena Karleuša i Viki Miljković.
Pročitajte Ognjen Amidžić ima novi posao!
Mnogi su s nestrpljenjem čekali da čuju i kome je pripala voditeljska uloga, a danas je zvanično saopšteno da će se na tom mestu naći Ognjen Amidžić.
On će, između ostalog, biti moderator programa, tačnije funkcionisaće na relaciji žiri-takmičari.
- Takmičae na audiciji bira žiri, uz domaćina Amidžu – najavljeno je iz organizacije na društvenim mrežama.
Muzičko takmičenje “Pinkove zvezde” finalne audicije imaće 2. 3. i 4. septembra. Audicije će se odvijati u Beogradu, u prostoru Teatra Odeon. Očekivanja su velika, a pripreme za takmičenje ulaze u završnu fazu.
