Nakon neočekivanog poraza u miks dublu na US Openu, oglasila se Olga Danilović, a prethodno je isto učinio i Novak Đoković. Srpski teniski tandem završio je učešće već u prvom kolu, gde su ih savladali Rusi Danil Medvedev i Mira Andrejeva rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), te su Olga Danilović i Novak Đoković doživeli poraz na US Openu.
Pročitajte Ogromna radost 1. avgusta u porodici Đoković - Čestitamo!
A očekivanja su bila visoka. Ipak, u pitanju je Đoković, teniski čarobnjak i najtrofejniji igrač belog sporta, i Olga, koja ima zapažene nastupe u ženskoj konkurenciji.
Međutim, već na samom startu turnira u Njujorku, susreli su se s raspoloženim rivalima koji su ih nadigrali, te je srpski duo morao da se oprosti od turnira.
Nakon neslavno okončanog meča, Novak se oglasio prvi, putem Instagrama i poručio: „Uvek je zabavno igrati miks dubl sa Olgom. Hvala US Openu na prilici da igram“, napisao je kratko Đoković, uz fotografiju sa terena.
Pročitajte Kakve prelepe vesti! Olga, čestitamo!
Nedugo zatim, usledila je i Olgina poruka, na istoj društvenoj mreži: “Uvek je čast deliti teren s najboljim @djokernole”. A u nastavku se zahvalila i US Openu na specijalnoj pozivnici (Wild Card) koju organizatori turnira dodeljuju igračima koji inače ne bi ispunjavali uslove za direktan ulazak i žreb.
To je način da im se omogući učešće mimo regularne procedure. U ovom slučaju, Olga Danilović i Novak Đoković nisu bili u zvaničnom miks dubl žrebu, ali im je US Open dodelio WC, što im je omogućilo da igraju kao par.
Uprkos eliminaciji, ova saradnja između dvoje najboljih srpskih tenisera ostaje upisana kao lepa prilika da ih gledamo zajedno na terenu – rame uz rame, protiv zajedničkog protivnika.
Đokovića već danas očekuje žreb za singl deo turnira, a pitanje zašto nije igrao nijedan pripremni turnir pre US Opena ostaje otvoreno. Verujemo da će više o toj temi govoriti u narednim danima.
Pročitajte još
Olga Danilović se oglasila nakon eliminacije, spomenula i Novaka
Olga Danilović i Novak Đoković eliminisani u miks dublu na US Openu, pa se oboje oglasili
21/08/2025Saznajte više
Arijana Mihajlović sa NJIM započela novi biznis, sreća je ponovo tu
Arijana Mihajlović sa poslovnim partnerom otvorila restoran u srcu italijanske prestonice
21/08/2025Saznajte više
Ovo je jedini fudbaler koji je uspeo da ukrade Cecino srce
Fudbaler je ukrao Cecino srce pre više od deceniju i po
21/08/2025Saznajte više
“Pinkove zvezde” dobile voditelja, evo kome je pripala ta uloga
Muzičko takmičenje “Pinkove zvezde” dobile voditelja
20/08/2025Saznajte više
Mlada glumica vratila se u “Igru sudbine”: Dobila sam predivne poruke podrške!
Mlada glumica vratila se u “Igru sudbine”
20/08/2025Saznajte više
On je stigao u Cecin komšiluk: Pevač kupio luksuznu vilu u Aja Napi
Popularni pevač je prvi komšija Cece Ražnatović
20/08/2025Saznajte više
Komentari (0)