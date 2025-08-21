Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Olga Danilović se oglasila nakon eliminacije, spomenula i Novaka

Olga Danilović se oglasila nakon eliminacije, spomenula i Novaka

Autor: | 21/08/2025

0

Nakon neočekivanog poraza u miks dublu na US Openu, oglasila se Olga Danilović, a prethodno je isto učinio i Novak Đoković. Srpski teniski tandem završio je učešće već u prvom kolu, gde su ih savladali Rusi Danil Medvedev i Mira Andrejeva rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), te su Olga Danilović i Novak Đoković doživeli poraz na US Openu.

Pročitajte Ogromna radost 1. avgusta u porodici Đoković - Čestitamo!

A očekivanja su bila visoka. Ipak, u pitanju je Đoković, teniski čarobnjak i najtrofejniji igrač belog sporta, i Olga, koja ima zapažene nastupe u ženskoj konkurenciji. 

Elsa/Staff Getty Images

 

Međutim, već na samom startu turnira u Njujorku, susreli su se s raspoloženim rivalima koji su ih nadigrali, te je srpski duo morao da se oprosti od turnira

Nakon neslavno okončanog meča, Novak se oglasio prvi, putem Instagrama i poručio: „Uvek je zabavno igrati miks dubl sa Olgom. Hvala US Openu na prilici da igram“, napisao je kratko Đoković, uz fotografiju sa terena.

Pročitajte Kakve prelepe vesti! Olga, čestitamo!

Nedugo zatim, usledila je i Olgina poruka, na istoj društvenoj mreži: “Uvek je čast deliti teren s najboljim @djokernole”. A u nastavku se zahvalila i US Openu na specijalnoj pozivnici (Wild Card) koju organizatori turnira dodeljuju igračima koji inače ne bi ispunjavali uslove za direktan ulazak i žreb.

 

 

To je način da im se omogući učešće mimo regularne procedure. U ovom slučaju, Olga Danilović i Novak Đoković nisu bili u zvaničnom miks dubl žrebu, ali im je US Open dodelio WC, što im je omogućilo da igraju kao par.

Uprkos eliminaciji, ova saradnja između dvoje najboljih srpskih tenisera ostaje upisana kao lepa prilika da ih gledamo zajedno na terenu – rame uz rame, protiv zajedničkog protivnika.

Đokovića već danas očekuje žreb za singl deo turnira, a pitanje zašto nije igrao nijedan pripremni turnir pre US Opena ostaje otvoreno. Verujemo da će više o toj temi govoriti u narednim danima.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović Elsa/Staff Getty Images
Tagovi: olga danilović Novak Đoković olga danilović i novak đoković olga danilović se oglasila us open

Pročitajte još

Najnovije vesti