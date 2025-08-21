Olga Danilović se oglasila nakon eliminacije, spomenula i Novaka

Nakon neočekivanog poraza u miks dublu na US Openu, oglasila se Olga Danilović, a prethodno je isto učinio i Novak Đoković. Srpski teniski tandem završio je učešće već u prvom kolu, gde su ih savladali Rusi Danil Medvedev i Mira Andrejeva rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), te su Olga Danilović i Novak Đoković doživeli poraz na US Openu.

A očekivanja su bila visoka. Ipak, u pitanju je Đoković, teniski čarobnjak i najtrofejniji igrač belog sporta, i Olga, koja ima zapažene nastupe u ženskoj konkurenciji. Elsa/Staff Getty Images

Međutim, već na samom startu turnira u Njujorku, susreli su se s raspoloženim rivalima koji su ih nadigrali, te je srpski duo morao da se oprosti od turnira.

Nakon neslavno okončanog meča, Novak se oglasio prvi, putem Instagrama i poručio: „Uvek je zabavno igrati miks dubl sa Olgom. Hvala US Openu na prilici da igram“, napisao je kratko Đoković, uz fotografiju sa terena.

Nedugo zatim, usledila je i Olgina poruka, na istoj društvenoj mreži: “Uvek je čast deliti teren s najboljim @djokernole”. A u nastavku se zahvalila i US Openu na specijalnoj pozivnici (Wild Card) koju organizatori turnira dodeljuju igračima koji inače ne bi ispunjavali uslove za direktan ulazak i žreb.

To je način da im se omogući učešće mimo regularne procedure. U ovom slučaju, Olga Danilović i Novak Đoković nisu bili u zvaničnom miks dubl žrebu, ali im je US Open dodelio WC, što im je omogućilo da igraju kao par.

Uprkos eliminaciji, ova saradnja između dvoje najboljih srpskih tenisera ostaje upisana kao lepa prilika da ih gledamo zajedno na terenu – rame uz rame, protiv zajedničkog protivnika.

Đokovića već danas očekuje žreb za singl deo turnira, a pitanje zašto nije igrao nijedan pripremni turnir pre US Opena ostaje otvoreno. Verujemo da će više o toj temi govoriti u narednim danima.









