On je stigao u Cecin komšiluk: Pevač kupio luksuznu vilu u Aja Napi

Popularni pevač je prvi komšija Cece Ražnatović
Vila Cece Ražnatović na Kipru u njenom je vlasništvu skoro dve decenije. Oazu spokoja, pevačica je našlna u Aja Napi, mirnom mestu na obali Sredozemnog mora, u kojem živi tek nešto više od dve i po hiljade stanovnika.
Na Kipar je prvi put otišla na poziv prijatelja, zajedno sa decom i odmah se zaljubila u tu zemlju.
Kako je svojevremeno ispričala, nije dugo razmišljala da li da baš u Aja Napi kupi kuću, budući da je pronašla lokaciju uz more koja joj pruža apsolutnu privatnost. U odabiru luksuzne nekretinine Ceci je pomogao advokat Fotos Pitađis, koji je kasnije bio u emotivnoj vezi sa Romanom.
Iza ograde, na gotovo pet stotina kvadrata, prostire se raskošna kuća na čijoj fasadi dominira bela boja, tipična za građevine primorja. Sa prostranog balkona pruža se predivan pogled na more.
Iako je plaža udaljena svega četredesetak metara, Ceca i njena porodica najviše vremena provode u bazenu.
Posebno je zanimljivdeo imanja, između kapije i obale, gde se nalazi kapela sagrađena kad i vila. Unutrašnjost je oslikana freskama, a osveštali su je sveštenici Srpske pravoslavne crkve.
Kako prenose mediji, Ceca Ražnatović više neće biti jedina predstavnica muzičke scene Srbije u tom delu Kipra. Naime, upućeni izvori tvrde da je Marko Stojanović, poznatiji kao MC Stojan, kupio luksuznu nekretninu baš u Aja Napi.
- Stojanu se mnogo dopada Kipar. Ukazala mu se prilika da pazari nekretinu i tu šansu je iskoristio. U pitanju je moderan objekat i kada se podvuče crta sa opremanjem je kompletno sve muzičara koštako oko 200.000 evra. Sada uživa i najveći deo vremena provodi na ovoj destinaciji. Sa Cecom se prošle godine sreo u gradu jer Ceca kad dođe na Kipar obavezno uživa po restoranima kao i Stojan – piše Kurir.
