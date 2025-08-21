Jeste li znali da ovaj mladi fudbaler je ukrao Cecino srce pre više od decenije i po? Malo ko je imao ovaj podatak dok folk zvezda nije podelila javno.

Juče je na Instagramu osvanula fotografija mladog Viktora Ocokoljića, fudbalera FK "Brodarac", a Ceca je jedva čekala da se pohvali. Antonio Ahel/ATA Images

Naime, njena mlađa sestra Lidija, ponosna je majka četvoro dece.

Lidija i Predrag Ocokoljić 2005. godine postali su roditelji ćerke Helene, 2009. godine rodio se najstariji sin Viktor, a blizanci Petar i Ilija stigli su nešto kasnije i postali mezimci u vili na Dedinju.

Iako se i Predrag i Lidija drže po strani kada je javni svet u pitanju, nije tajna da je suprug Lidije Ocokoljić bio uspešan fudbaler, a najstariji sin Lidije Ocokoljić sav je na oca.

Viktor je kadet fudbalskog kluba Brodarac, u kome niže uspeh za uspehom na poziciji odbrane. Pored škole redovno trenira, i skauti mu predviđaju ozbiljnu fudbalsku karijeru.

Ponos zbog Viktorovih uspeha posebno ističe tetka Ceca, koja je objavila fotografiju zgodnog momka, za kojim devojčice već gube glavu, uz opis "Moj Viktor". Instagram

- Moj cilj je da profesionalno igram fudbal za tim koji želim. Najveća muka u mojim godinama je učenje. Kada imam problem u školi, ako nije neki veliki problem onda kažem mami i tati, ako je veći, ja to prećutim - ispričao je Viktor u svom intervjuu tokom prve sezone "Ceca Show".









