Jeste li znali da ovaj mladi fudbaler je ukrao Cecino srce pre više od decenije i po? Malo ko je imao ovaj podatak dok folk zvezda nije podelila javno.
Juče je na Instagramu osvanula fotografija mladog Viktora Ocokoljića, fudbalera FK "Brodarac", a Ceca je jedva čekala da se pohvali.
Naime, njena mlađa sestra Lidija, ponosna je majka četvoro dece.
Lidija i Predrag Ocokoljić 2005. godine postali su roditelji ćerke Helene, 2009. godine rodio se najstariji sin Viktor, a blizanci Petar i Ilija stigli su nešto kasnije i postali mezimci u vili na Dedinju.
Iako se i Predrag i Lidija drže po strani kada je javni svet u pitanju, nije tajna da je suprug Lidije Ocokoljić bio uspešan fudbaler, a najstariji sin Lidije Ocokoljić sav je na oca.
Viktor je kadet fudbalskog kluba Brodarac, u kome niže uspeh za uspehom na poziciji odbrane. Pored škole redovno trenira, i skauti mu predviđaju ozbiljnu fudbalsku karijeru.
Ponos zbog Viktorovih uspeha posebno ističe tetka Ceca, koja je objavila fotografiju zgodnog momka, za kojim devojčice već gube glavu, uz opis "Moj Viktor".
- Moj cilj je da profesionalno igram fudbal za tim koji želim. Najveća muka u mojim godinama je učenje. Kada imam problem u školi, ako nije neki veliki problem onda kažem mami i tati, ako je veći, ja to prećutim - ispričao je Viktor u svom intervjuu tokom prve sezone "Ceca Show".
