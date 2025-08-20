Zvezde Granda dobile novog člana žirija! Sada je i zvanično potvrđeno

Zvezde Granda od danas imaju novog/starog člana žirija! Svi ga veoma dobro poznajemo.

Možete li naslutiti o kome je reč? youtube/zvezde granda

Dragan Kojić Keba danas je potpisao ugovor kojim je i zvanično postao stalni član žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Produkcija se oglasila na Instagramu, a saopštenje prenosimo u celosti:

- Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da se od ove sezone među veličanstveni žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kao stalni član žirija vraća dokazani umetnik i omiljeni član publike - Dragan Kojić Keba.

Kao "novi-stari" član žirija, Keba donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pevačko iskustvo i nepogrešiv osećaj za scenu, što će zasigurno doprineti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju.

Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri. Dobrodošao kući, Kebo! - navodi se u saopštenju produkcije.

Podsetimo, još početkom jula počelo je da se spekuliše da će upravo Keba u žiriju zameniti Mariju Šerifović. Ovakav ishod je bio očekivan jer je folker tokom prethodnih sezona često zamenjivao razne članove žirija kad su bili sprečeni da dođu na snimanje.

U toj ulozi, po mišljenju gledalaca koji su pisali komentare na mrežama, odlično se snašao. Takvo mišljenje imaju i u produkciji "Granda", pa su odlučili da pevaču ponude stalni angažman.









