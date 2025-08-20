Nakon što je neko vreme oprobala život i u Americi, gde je izvesno vreme boravila u vanbračnoj zajednici sa poznatim rediteljem i scenaristom Dejanom Karaklajićem i decom Lanom i Đorđem, glumica Tanja Bošković, svoju sreću i mir pronašla je u srcu Beograda u prelepom i raskošnom saloncu, koji u letnjem periodu rado menja za vikendicu na moru.
Tanja Bošković mnogo je ulagala u sebe, ponosna je na svaki svoj korak, a omladina obožava da sluša njene intervjue, mudre savete, kao i životne lekcije. Jedna od najvažnijih, upravo je i ona da loše ljude, energije i događaje u životu, čovek jednostavno mora da pusti.
Na koji način to učiniti, Tanja Bošković je nesebično otkrila.
Pročitajte U osmoj deceniji Tanja Bošković izabrala da izgleda ovako: Briga me za komentare
- Strašno je važno da prosto znate da u životu, da sve što dolazi od Boga dolazi i radujte mu se. Ništa me nije unazadilo, nešto me okrznulo po malo, ali samo sam se malo protresla i to je prošlo. Ne okrećem se! Ne okrećem se! - priznala je Tanja i dodala:
- Pamtim i skupljam samo dragulje. Najsjajnije dragulje, a one kaljave škriljce koji vas žulje u peti, samo istresete cipele i zaboravite! Morate, čovek mora da uzme svoj život u svoje ruke i u Boga da se uzda. Jer niko nam ništa neće davati, i ne treba nam, mi smo sve već dobili. Samo od naših misli zavisi kakvi ćemo biti. Naša sloboda je da izaberemo dobrotu. Od dobrote se niko nije razboleo - mudro je poručila Tanja Bošković u jednom od gostovanja u emisiji "Balkanskom ulicom", kod Vesne Dedić.
Tanja Bošković: Prošlo je! Ne okrećem se! Okrznulo me, ali sam se protresla
Tanja Bošković živi po ovim pravilima, čistog srca i ne dozvoljava nikome da joj stane na put
